TV 02.10.2025

STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

First Dates
Έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο.

First Dates

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

