Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

Καλεσμένη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου βρέθηκε η Βίκυ Καγιά και μεταξύ άλλων μίλησε για τον πρόσφατο χαμό του πατέρα της.

«Από τα 14 που έχω ξεκινήσει να δουλεύω, να βοηθάω την οικογένειά μου, να κερδίζω χρήματα, να τα στέλνω στο σπίτι. Επειδή έκανα όλα αυτά τα πολύ βασικά και ζωτικά θέματα με την υγεία του αδελφού μου, με αφήσανε λίγο ελεύθερη να κάνω αυτό που ήθελα.

Ήταν κάτι το οποίο είχε μια σοβαρότητα που είχε όλη την προσοχή επάνω. Είμαι αυθεντικός άνθρωπος. Πριν ένα χρόνο και κάτι έχασα τον πατέρα μου και δεν είχαμε κάποια σχέση πολύ κοντινή τα τελευταία χρόνια. Κι όμως, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερο», είπε χαρακτηριστικά η Βίκυ Καγιά.

