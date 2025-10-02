Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior

Η επιστροφή του Johnny Depp στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της σεζόν. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια από την τελευταία του παρουσία στο fashion circuit, ο ηθοποιός βρέθηκε στο front row του οίκου Dior, προσφέροντας μια εικόνα που συνδύασε κομψότητα, casual στοιχεία και προσωπικό στιλ. Η παρουσία του, εκτός από μια στιγμή γοητείας και glam, έδωσε και μια ισχυρή υπόμνηση της μακροχρόνιας συνεργασίας του με τον γαλλικό οίκο, η οποία έχει καθιερώσει τον Depp ως πρόσωπο της ανδρικής κολόνιας Dior Sauvage από το 2015.

Για τον ηθοποιό, η παρουσία αυτή δεν ήταν απλώς μία εμφάνιση στο show ενός από τους πιο εμβληματικούς οίκους της μόδας. Αντίθετα, ήταν μία επιστροφή σε έναν χώρο που είχε επισκεφθεί σπάνια κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του. Παρά τα πολυάριθμα κόκκινα χαλιά και τις εμφανίσεις σε κινηματογραφικές πρεμιέρες, η Εβδομάδα Μόδας είχε παραμείνει μέχρι σήμερα ένας σπάνιος τόπος για τον ηθοποιό. Η τελευταία του καταγεγραμμένη παρουσία σε υψηλού προφίλ εκδήλωση μόδας χρονολογείται από τη δεκαετία του ’90, όταν φωτογραφήθηκε σε ένα πάρτι με την Kate Moss, η οποία βρέθηκε επίσης στο Παρίσι για το show του Saint Laurent.

Στο show του οίκου Dior, ο Johnny Depp υιοθέτησε ένα look που θύμιζε ανδρική γκαρνταρόμπα φθινοπώρου με business casual στοιχεία. Συνδύασε ένα γκρι διπλό σακάκι με πουκάμισο σε σκούρο πράσινο καρό και τζιν με γυρισμένα μπατζάκια, αποκαλύπτοντας τα μποτάκια του με πιτσιλιές μπογιάς. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με γυαλιά ηλίου, pocket square και το χαρακτηριστικό του fedora σε ανθρακί απόχρωση, αφήνοντας μερικές τούφες να πέφτουν ελεύθερες στα πλάγια του προσώπου του.

Η σχέση του με τον οίκο είναι μακροχρόνια και ιδιαίτερα επικερδής. Το 2023, όπως αναφέρει το Variety, υπέγραψε νέο συμβόλαιο αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο στην κατηγορία ανδρικών αρωμάτων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 12 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε ο Robert Pattinson με τον Dior. Η συνεργασία του με τον οίκο είχε ήδη γίνει πρώτο θέμα το 2022, όταν η καμπάνια της Dior Sauvage κυκλοφόρησε μία εβδομάδα μετά τη δικαστική του νίκη στην υπόθεση δυσφήμησης εναντίον της πρώην συζύγου του Amber Heard.

Πριν από το show του Dior, έκανε μια στάση στην παρουσίαση της Stella McCartney, εμφανιζόμενος με μαύρο tweed κοστούμι και ριγέ φουλάρι, φωτογραφιζόμενος backstage με την ίδια τη σχεδιάστρια.

Το καλοκαίρι, είχε προωθήσει την ταινία του Modì, «Three Days on the Wing of Madness» στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατοικεί πλέον. Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο στο Somerset Life, αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ για το αγγλικό αγροτικό Somerset, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ηρεμία και την ιδιωτικότητα που του προσφέρει η περιοχή. Όπως είπε, οι Βρετανοί τον προσεγγίζουν σαν γείτονα και σέβονται τις προσωπικές στιγμές με την οικογένειά του, κάτι που τον κάνει να νιώθει πιο άνετα εκτός των φώτων της δημοσιότητας.

