Άσκηση γραφείου: Το 3λεπτο workout που χρειάζεσαι στο lunch break σου

Ξεμούδιασε, ενεργοποιήσου και πες «αντίο» στην καμπουριασμένη πλάτη ακόμα κι αν δεν σηκωθείς καν απ’ την καρέκλα
Όσο κι αν λατρεύεις τη δουλειά σου, το σώμα σου έχει διαφορετική άποψη όταν κάθεσαι 8 ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Αυχενικό, πιασμένη πλάτη, βαριά πόδια και καθόλου ενέργεια; Ήρθε η ώρα για μια μικρή… επανάσταση!

Και όχι, δεν χρειάζεσαι ούτε γυμναστήριο ούτε εξοπλισμό. Χρειάζεσαι μόνο 3 λεπτά, λίγο χώρο δίπλα στο γραφείο σου και την αποφασιστικότητα να μην αφήσεις την καρέκλα να κερδίσει.

1. Κύκλοι ώμων (30’’)

Καθισμένος ή όρθιος, στρίψε τους ώμους σου προς τα εμπρός και μετά προς τα πίσω. Χαλάρωσε την ένταση από τον αυχένα και την πλάτη.

2. Κάμψεις τραχήλου (30’’)

Γείρε αργά το κεφάλι σου δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω, για να ξεμπλοκάρεις τον αυχένα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι αργές και ελεγχόμενες.

3. Διατάσεις πλάτης με twist (30’’)

Καθισμένος στην καρέκλα, γύρνα τον κορμό σου δεξιά, πιάνοντας το πίσω μέρος της καρέκλας. Μείνε για 15’’, άλλαξε πλευρά. Θα νιώσεις ανακούφιση αμέσως.

4. Καθιστά «καθίσματα» (30’’)

Ανασήκωσε ελαφρά τους γλουτούς σου από την καρέκλα και κράτα για 10’’. Χαμήλωσε και επανέλαβε. Ενεργοποιεί τα πόδια και τον κορμό σου.

5. Σηκώματα γονάτων (30’’)

Καθισμένος, σήκωσε εναλλάξ τα γόνατα ψηλά, σαν να βαδίζεις καθιστός. Ιδανικό για την κυκλοφορία του αίματος και τη στάση σου.

6. Αναπνοές χαλάρωσης (30’’)

Κλείσε τα μάτια, πάρε βαθιές αναπνοές από τη μύτη και εκπνοές από το στόμα. Επανεκκίνηση σώματος και μυαλού.

Αυτό το mini workout είναι ιδανικό για να το βάλεις στην καθημερινότητά σου, ειδικά τις μέρες που το σώμα σου «φωνάζει» για λίγη κίνηση. Ξεκίνα με 3 λεπτά και σύντομα θα το ζητάει μόνο του όπως ο καφές μετά τις 10:00.

