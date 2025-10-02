VIDEOCLIP: Γιώργος Κακοσαίος – Ούτε Εχθροί Ούτε Φίλοι

Όλες οι πληροφoρίες που χρειάζεσαι για το τραγούδι και το videoclip

Ο Γιώργος Κακοσαίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό με τη δυναμική του παρουσία στη μουσική σκηνή, αυτή τη φορά με το νέο του video clip για το τραγούδι «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι». Το κομμάτι, που ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό, αποτελεί μέρος του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του με τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα» όπου ο Γιώργος Κακοσαίος ερμηνεύει τραγούδια που συνδυάζουν συναίσθημα, μελωδία και αυθεντικότητα.

Μουσική: Γιώργος Κακοσαίος

Στίχοι: Ελένη Γιαννατσούλια

Παραγωγή: Minos EMI – a Universal Music Company

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Κακοσαίος

Καλλιτεχνική επιμέλεια παραγωγής: Παναγιώτης Μπρακούλιας

Directed by Steven Airth

Production Company White Mask Media

Dop Kostantinos Priovolos

Gaffer Giorgos Priovolos

Grip Giorgos Kalampoukas

1ac Aggelos Papadopoulos

Casting Christina Apegioti

Model Pagona Karkouli

Production & Ενορχήστρωση: Παναγιώτης Μπρακούλιας

‘Έπαιξαν οι μουσικοί:

Παναγιώτης Μπρακούλιας: programming, μπουζούκι, πλήκτρα

Κώστας Καρασαββίδης: τύμπανα

Ηλίας Τσαπατσάρης: μπάσο

Μπάμπης Μαραγκός: πλήκτρα

Αλεξ Μιχαλάκης: κλαρίνο, νέυ

Γιάννης Περδικάρης: ηλ.κιθάρα

Γιώργος Ρετίκας: ακ.κιθάρα

Recording, mixing, mastering: Παναγιώτης Μπρακούλιας @ Track Factory Music Productions

Στίχοι:

Δεν είμαι εγώ, όπως εσύ

Έξω ομορφιά μέσα ρήγμα βαθύ

Δεν είμαι εγώ, οτι ζητάς

Δρόμοι του κόσμου που θες να κοιτάς

‘Αστο λοιπόν, Μην εξηγείς

Είσαι αλλού, τι άλλο να πεις

Στις επαφές, σβήσε με και…

Φίλοι οι δυό μας ποτέ.

Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι

Κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει

Κάψε όση σου μένει αγάπη

Και στη θάλασσα ρίξε τη στάχτη

Ούτε εχθροί και με τίποτα φίλοι

Κι αν το θαύμα σου δεν ανατείλει

Αν κοιτάς πρωινά σκουριασμένα

Να θυμάσαι για μας μόνο ένα

Είχα μάτια μονάχα για σένα.

Δεν είμαι εγώ, σχέση ζωής

Προορισμός που ελπίζεις να ζεις

Μπάζουν τα δεν, κρύο παρόν

Μίσος μηδέν θλίψη στη διαπασών

Αστο λοιπόν, γράψε ποτέ

Στα ραντεβού για έναν καφέ

Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής

Φίλοι δεν είμαστε εμείς.