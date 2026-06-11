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Μουσικά Νέα 11.06.2026

Κωστής Μαραβέγιας: Το νέο τραγούδι «Κόκκινο Γκλίτερ» είναι το soundtrack της ταινίας «Η Βαλίτσα»

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Ο Κωστής Μαραβέγιας κυκλοφορεί το «Κόκκινο Γκλίτερ», το επίσημο soundtrack της ταινίας «Η Βαλίτσα» του Δημήτρη Παπαθανάση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το νέο τραγούδι του Κωστή Μαραβέγια, «Κόκκινο Γκλίτερ», είναι το soundtrack της ταινίας «Η Βαλίτσα».
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαθανάση, αναμένεται στις αίθουσες τον Οκτώβριο του 2027.
  • Το τραγούδι είναι γραμμένο για την Αλίκη, ηρωίδα της ταινίας, και ακολουθεί τη διαδρομή μιας μουσικού.
  • Η ιστορία της ταινίας αφορά τρεις φίλες που βρίσκουν μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, αλλάζοντας τη ζωή τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωστής Μαραβέγιας παρουσιάζει με χαρά το νέο του τραγούδι «Κόκκινο Γκλίτερ», το οποίο αποτελεί το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Η Βαλίτσα» του Δημήτρη Παπαθανάση.

Μετά από μια σειρά πολλών και αγαπημένων του επιτυχιών που «ντύνουν» σταθερά και μελωδικά κάθε στιγμή της ζωής μας, επιστρέφει με ένα τραγούδι που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της ταινίας, η οποία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2027.

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Γραμμένο για την Αλίκη, την τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the Bunnies και μία από τις κεντρικές ηρωίδες της ταινίας, το «Κόκκινο Γκλίτερ» ακολουθεί τη διαδρομή μιας μουσικού που αναζητά τον δικό της δρόμο. Η ιστορία της ξεδιπλώνεται μέσα στο σύμπαν της «Βαλίτσας», μιας ανατρεπτικής κωμικής περιπέτειας που ξεκινά όταν τρεις φίλες βρίσκονται μπροστά σε μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, γεγονός που ανατρέπει απρόσμενα τη ζωή τους.

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Ο Κωστής Μαραβέγιας ερμηνεύει το τραγούδι με τον δικό του πάντα ξεχωριστό τρόπο, δίνοντας φωνή σε μια ηρωίδα που κινείται ανάμεσα στα όνειρα, τις φιλίες, τα λάθη και τις δεύτερες ευκαιρίες που βρίσκονται στον πυρήνα της ιστορίας.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Κωστής, ενώ συνυπογράφει τους στίχους με τη Zoe Pre.

Με καλοκαιρινή και τρυφερή διάθεση και τη χαρακτηριστική μουσική ταυτότητα του δημιουργού του, το «Κόκκινο Γκλίτερ» είναι διαθέσιμο τώρα για να το ακούτε δυνατά και συνέχεια!

Σύνοψη

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει.

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Κόκκινο Γκλίτερ Κωστής Μαραβέγιας
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