To φωτογραφικό άλμπουμ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το Πεκίνο θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια για Κίνα

Το μοντέλο απολαμβάνει το ταξίδι της στο Πεκίνο, μοιράζοντας με τους followers στιγμιότυπα από τα πιο εμβληματικά σημεία της κινεζικής πρωτεύουσας

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κίνα, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία στην κινεζική πρωτεύουσα. Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα, που αποτυπώνουν την περιπλάνησή της σε ένα ταξίδι γεμάτο χρώμα, πολιτισμό και μοναδικές εικόνες.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram, πόζαρε σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Πεκίνου, ανάμεσά τους και το Σινικό Τείχος, κάνοντας ταυτόχρονα ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Φαινόταν να απολαμβάνει κάθε στιγμή της απόδρασης, συνδυάζοντας χαλάρωση και εξερεύνηση, ενώ οι φωτογραφίες αναδεικνύουν την αγάπη της για τα ταξίδια.

Το ταξίδι της στην Κίνα προσφέρει μια ανάσα φρεσκάδας και νέων εμπειριών για την Ηλιάνα, που μοιράζεται με τους followers της κάθε ξεχωριστή στιγμή, δίνοντας την αίσθηση ότι ζει μια μοναδική περιπέτεια στην καρδιά της Ανατολής.

