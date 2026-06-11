Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 11.06.2026

Πάνος Μουζουράκης: Ξεκινά την καλοκαιρινή του περιοδεία από την Τεχνόπολη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία για το 2026 με μια μεγάλη συναυλία από την Τεχνόπολη
Mad.gr

Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδεία του και έρχεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, για μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και καλοκαιρινή διάθεση.

Panos-Mouzourakis-26-002

Καλεσμένοι του επι σκηνής σε αυτή τη μοναδική βραδιά ο μοναδικός Μανώλης Φάμμελος που ανάμεσα σε άλλες πολύ γνωστές επιτυχίες του, θα τραγουδήσουν μαζί το κλασσικό ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, τραγούδι που θα «σφραγίσει» για ακόμα μια φορά τη συνεργασία τους αφού θα κυκλοφορήσουν άμεσα μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού, και οι εξαιρετικοί Gadjo Dilo που θα δώσουν το δικό τους χρώμα και χαρακτήρα στη βραδιά!

«Είναι μεγάλη ευλογία τα παιδιά»: Ο Πάνος Μουζουράκης αποκαλύπτει πώς η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του

Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 με μια μουσική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζοντας ένα ζωντανό πρόγραμμα με τη σφραγίδα της αυθεντικής καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασίας.

Mouzourakis_Texnopoli_Poster

Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό, συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο («Ζήτημα Χρόνου», «Τριανταφυλλάκι», «Μέχρι το τέλος του κόσμου» κ.ά.), δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση.

Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τραγούδια όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ» και πολλά ακόμη συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού.

Στο πρόγραμμα της περιοδείας ξεχωρίζει και το νέο του single «Τι Ωραίο», ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα σε μια παύση από τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Βρείτε το τραγούδι «ΤΙ ΩΡΑΙΟ» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες:  https://PanosMouzourakis.lnk.to/TiOreo

«Ωραίο είναι αυτό που ήρθε γιατί ήταν η ώρα του. Δεν είναι το επίκαιρο και το έγκαιρο. Ωραίο είναι αυτό που απλώς… ήρθε.»

Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Τεχνόπολη θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό, όπου η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν μια μοναδική βραδιά που σίγουρα δεν θα μοιάζει με άλλες.

Μουσικοί

Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα
Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα
Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα
Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο
Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα

Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Βενιός
Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Κλαδούρης
Ηχολήπτης σκηνής: Αντώνης Παραμύθης

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Πάνος Μουζουράκης περιοδεία ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes

Steven Spielberg: Η νέα sci-fi ταινία που σπάει ρεκόρ 33 ετών και «σαρώνει» το Rotten Tomatoes

11.06.2026
Επόμενο
APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!

APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!

11.06.2026

Δες επίσης

APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!
Μουσικά Νέα

APON: Κάνει «καντάδα» μέσα από το νέο του video clip!

11.06.2026
Κωστής Μαραβέγιας: Το νέο τραγούδι «Κόκκινο Γκλίτερ» είναι το soundtrack της ταινίας «Η Βαλίτσα»
Μουσικά Νέα

Κωστής Μαραβέγιας: Το νέο τραγούδι «Κόκκινο Γκλίτερ» είναι το soundtrack της ταινίας «Η Βαλίτσα»

11.06.2026
Η Antigoni βάζει άρωμα στο καλοκαίρι μας με το ολοκαίνουργιο single «OUD»
Μουσικά Νέα

Η Antigoni βάζει άρωμα στο καλοκαίρι μας με το ολοκαίνουργιο single «OUD»

11.06.2026
Cilia Katrali: Κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ανάποδα»
Μουσικά Νέα

Cilia Katrali: Κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «Ανάποδα»

11.06.2026
Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project ανοίγουν το Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου ’26
City Guide

Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project ανοίγουν το Φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου ’26

11.06.2026
Όσα δεν είδες στο «Σαφάρι» – Οι backstage φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου από τη Γαλλία
Μουσικά Νέα

Όσα δεν είδες στο «Σαφάρι» – Οι backstage φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου από τη Γαλλία

11.06.2026
Νίκη Σκιαδαρέση: Στο νοσοκομείο λίγο πριν την καλοκαιρινή περιοδεία
Μουσικά Νέα

Νίκη Σκιαδαρέση: Στο νοσοκομείο λίγο πριν την καλοκαιρινή περιοδεία

11.06.2026
«Iconic by Mistake»: Οι Le Sserafim, Illit και Katseye έρχονται με μία από τις μεγαλύτερες K-pop συνεργασίες της χρονιάς
Μουσικά Νέα

«Iconic by Mistake»: Οι Le Sserafim, Illit και Katseye έρχονται με μία από τις μεγαλύτερες K-pop συνεργασίες της χρονιάς

11.06.2026
«Απόφασή σου»: Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο του καλοκαιρινό video clip
Videoclips

«Απόφασή σου»: Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο του καλοκαιρινό video clip

11.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

5 παραλίες στην Αττική για βουτιά μετά το γραφείο – Μικρές αποδράσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Θες να φυσήξει καλοκαιρινός αέρας στο σπίτι σου; Αυτές οι 6 μικρές αλλαγές θα το μεταμορφώσουν

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Μέθοδος 12-3-30: Τα οφέλη του fitness trend που δοκιμάζουν όλοι

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Κέικ με βερίκοκα και γιαούρτι – Το πιο αφράτο καλοκαιρινό γλυκό με άρωμα φρούτων

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!