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Beauty 11.06.2026

Πώς να πετύχεις το floral beauty look της Bella Hadid αυτό το καλοκαίρι

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Το supermodel αποκαλύπτει τα μυστικά για μια ανέμελη, boho-chic εμφάνιση που αποπνέει δροσιά και καλοκαιρινή λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Bella Hadid υιοθετεί λουλούδια στα μαλλιά ως καλοκαιρινό σήμα κατατεθέν, προσθέτοντας ρομαντισμό.
  • Το μακιγιάζ περιλαμβάνει sun-kissed επιδερμίδα, έντονο blush, glitter στα μάτια και σατινέ ροζ κραγιόν.
  • Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με λευκό δαντελένιο φόρεμα, αναδεικνύοντας το ηλιοκαμένο δέρμα.
  • Η φιλοσοφία είναι η απλότητα: λίγα λουλούδια, λάμψη και άρωμα αρκούν για καλοκαιρινό στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid διανύει μία από τις πιο δημιουργικές της περιόδους, καθώς το λανσάρισμα της δικής της σειράς αρωμάτων «Orebella» βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς της. Πέρα από τα αρώματα όμως, είναι οι εμφανίσεις της αυτές που κλέβουν την παράσταση, προσφέροντάς μας απλόχερα έμπνευση για το καλοκαιρινό μας look. Ανάμεσα στις επιλογές της, υπάρχει μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια που έχει μετατρέψει σε σήμα κατατεθέν της: τα λουλούδια στα μαλλιά.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μήνα από την κυκλοφορία των αρωματικών mists για σώμα και μαλλιά, η Bella δεν παρέλειψε να αναδείξει την απόλυτη αισθητική των διακοπών. «Αυτά τα μικρά μωράκια δεν έχουν φύγει από την τσάντα μου», σχολίασε χαρακτηριστικά, προσκαλώντας τους followers της να ανακαλύψουν τις νέες, αέρινες μυρωδιές της, ενώ ταυτόχρονα μας σύστησε το look που θα θέλουμε να υιοθετήσουμε όλο το καλοκαίρι.

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Το look της Bella είναι ο ορισμός του «effortless chic» και μπορείς εύκολα να το αναδημιουργήσεις για τις δικές σου καλοκαιρινές εξορμήσεις, ξεκινώντας από τα λουλούδια στα μαλλιά, όπου το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της εμφάνισής της είναι τα μικρά, λευκά καλοκαιρινά άνθη που είναι διάσπαρτα μέσα στα φυσικά, σγουρά μαλλιά της, μια τάση που θυμίζει κάτι από ανέμελο boho style και προσθέτει μια δόση ρομαντισμού σε κάθε εμφάνιση, είτε είσαι στην παραλία είτε σε ένα απογευματινό cocktail.

bella_hadid (28)
https://www.instagram.com/bellahadid/

Παράλληλα, η Bella επιλέγει μια sun-kissed επιδερμίδα με μια ηλιοκαμένη βάση που αποπνέει υγεία, όπου το μυστικό κρύβεται στο έντονο blush στα μάγουλα που δίνει αυτή τη δροσερή αίσθηση που αποκτάς αμέσως μετά την παραλία, ενώ για τα μάτια της, το supermodel επέλεξε σκιά με λάμψη, χρησιμοποιώντας glitter που αντανακλά το φως του ήλιου, και ολοκλήρωσε το μακιγιάζ με ένα σατινέ ροζ κραγιόν, το οποίο είναι ιδανικό για να δείχνουν τα χείλη ζουμερά και περιποιημένα χωρίς την ένταση ενός ματ προϊόντος.

https://www.instagram.com/bellahadid/
https://www.instagram.com/bellahadid/

Τέλος, το ιδανικό outfit συμπληρώθηκε από ένα λευκό φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα, το οποίο αναδεικνύει ιδανικά το ηλιοκαμένο δέρμα και τις πιο ανάλαφρες, καλοκαιρινές μας διαθέσεις, υπενθυμίζοντάς μας ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζονται υπερβολές, καθώς λίγα φυσικά λουλούδια, μια δόση λάμψης και η αυτοπεποίθηση που προσφέρει το αγαπημένο σου άρωμα είναι αρκετά για να σε κάνουν να νιώσεις σαν το απόλυτο it-girl της σεζόν.

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beauty bella Hadid
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