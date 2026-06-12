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Μουσικά Νέα 12.06.2026

World Cup 2026: Το «DNA» των Bocelli και Megan Thee Stallion είναι ο απόλυτος ύμνος της φετινής διοργάνωσης

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Η FIFA υποδέχεται το World Cup 2026 με το «DNA», μια απρόσμενη συνεργασία-έκπληξη που ενώνει την όπερα με το ραπ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο ύμνος του World Cup 2026, «DNA», συνδυάζει τους Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, David Guetta και EJAE.
  • Ο David Guetta επιμελήθηκε την παραγωγή του ύμνου, που έχει στόχο να δώσει κίνητρο στις 48 ομάδες.
  • Το τραγούδι συμβολίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι «κάτι παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι».
  • Η EJAE ενσωμάτωσε κορεατικά στοιχεία, καθιστώντας το ύμνο πολυπολιτισμικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με την έναρξη του World Cup 2026 την Πέμπτη 11 Ιουνίου, η FIFA επέλεξε να δώσει τον ρυθμό στη διοργάνωση με ένα κομμάτι που προκαλεί αίσθηση. Το «DNA», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 10 Ιουνίου μέσω της SALXCO UAM/Def Jam Recordings, συγκεντρώνει μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: την εκρηκτική Megan Thee Stallion, τον θρυλικό τενόρο Andrea Bocelli, τον κορυφαίο παραγωγό David Guetta και την ταλαντούχα EJAE.

bocelli
https://www.instagram.com/ejae_k/

Η παραγωγή του «DNA» φέρει την υπογραφή του David Guetta, ο οποίος δημιούργησε ένα dance κομμάτι με στόχο να προσφέρει το απαραίτητο κίνητρο στις 48 ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο. Πέρα από τον ρυθμό, το κομμάτι συμβολίζει την ιδέα ότι το ποδόσφαιρο είναι «κάτι παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι». Η EJAE, που συνέβαλε στους στίχους, ενσωμάτωσε κορεατικά στοιχεία, καθιστώντας το τραγούδι ένα πραγματικά πολυπολιτισμικό δημιούργημα.

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Ο Andrea Bocelli, εμφανώς συγκινημένος από τη συμμετοχή του, δήλωσε: «Το ποδόσφαιρο είναι μέρος της ζωής μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Το να προσκληθώ να τραγουδήσω τον ύμνο του FIFA World Cup και να συμμετάσχω στην τελετή έναρξης είναι μια τιμή που με συγκινεί βαθιά». Από την πλευρά της, η EJAE μοιράστηκε μια προσωπική της ανάμνηση από το World Cup του 2002 στη Σεούλ, τονίζοντας πως η ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη Νότια Κορέα σε μια τόσο μεγάλη σκηνή είναι για εκείνη ένα «full-circle» όνειρο.

Η δράση ξεκινά και οι προσδοκίες ανεβαίνουν

Η διοργάνωση ξεκινά επίσημα στις 11 Ιουνίου, με την ομάδα των ΗΠΑ να κάνει το ντεμπούτο της κόντρα στην Παραγουάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες. Το αποκορύφωμα της διοργάνωσης αναμένεται τον Ιούλιο στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο τελικός του World Cup θα πλαισιωθεί από ένα ιστορικό halftime show με τους Madonna, Shakira και BTS.

ejae
https://www.instagram.com/ejae_k/

Υπενθυμίζεται ότι η FIFA κυκλοφόρησε πρόσφατα και το επίσημο άλμπουμ του World Cup 2026, στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Anitta, Future, Tyla, 21 Savage, Burna Boy, Daddy Yankee και Latto, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή διοργάνωση είναι ίσως η πιο μουσικά φιλόδοξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

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Andrea Bocelli David Guetta Fifa World Cup 2026 Megan Thee Stallion
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