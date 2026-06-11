Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 11.06.2026

Studio vibes: Έτσι ηχογραφεί το νέο της album η Rita Ora

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Η Rita Ora αποκαλύπτει τη δημιουργική διαδικασία του νέου της album μέσα από ένα ζεστό video στο Instagram γεμάτο μουσική και φίλους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rita Ora μοιράστηκε βίντεο από τη δημιουργία του νέου της album.
  • Η ηχογράφηση γίνεται σε ένα ζεστό, ξύλινο σπίτι, όχι σε επαγγελματικό στούντιο.
  • Η διαδικασία συνδυάζει δουλειά, διασκέδαση και χαλάρωση με φίλους.
  • Η μουσική της αντλεί έμπνευση από ανθρώπινες σχέσεις και τη χαρά της δημιουργίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια star Rita Ora μας βάζει για τα καλά στον κόσμο της. Μέσα από ένα νέο, ατμοσφαιρικό video που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μας δίνει μια γεύση από τη διαδικασία δημιουργίας της νέας της δισκογραφικής δουλειάς, αποκαλύπτοντας τις πιο αυθεντικές στιγμές της.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το video μας μεταφέρει σε έναν χώρο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια ενός στούντιο. Η Rita μάς υποδέχεται σε ένα πανέμορφο, cozy σπίτι, όπου το στοιχείο του ξύλου κυριαρχεί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που αποπνέει ζεστασιά και δημιουργική ελευθερία. Είναι ο ιδανικός καμβάς για να γεννηθεί η μουσική της, μακριά από την ένταση της σκηνής.

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, βλέπουμε τη Rita Ora σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και διασκέδασης. Ανάμεσα στις ώρες που αφιερώνει στη σύνθεση και τη δημιουργική διαδικασία, το video αποτυπώνει την ουσία της παρέας. Η star φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τους στενούς της φίλους και συνεργάτες, παίζοντας παιχνίδια, μοιράζοντας γέλια και συζητώντας με μια διάθεση απόλυτης χαλάρωσης και οικειότητας.

Αυτή η «behind-the-scenes» ματιά αποδεικνύει πως για τη Rita Ora, η μουσική δεν είναι απλώς μια επαγγελματική υποχρέωση, αλλά μια διαδικασία που αντλεί έμπνευση από τις ανθρώπινες σχέσεις και τη χαρά της δημιουργίας. Οι θαυμαστές της, που παρακολουθούν με αγωνία κάθε της βήμα, ενθουσιάστηκαν από αυτή την πιο ανθρώπινη και γήινη πλευρά της, περιμένοντας πλέον με ανυπομονησία το επόμενο κεφάλαιο της μουσικής της πορείας.

 

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