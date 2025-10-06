Denim, διαφάνειες και μαραμένα άνθη στη συλλογή SS26 του Maison Margiela

Ο Glenn Martens υφαίνει έναν κόσμο όπου το denim γίνεται δαντέλα, η διαφάνεια αγγίζει τη φαντασία και τα άνθη της παρακμής ανθίζουν μέσα στο φως του Παρισιού

Μια ομάδα από μικρά παιδιά ντυμένα με μαύρα κοστούμια και λευκά πουκάμισα στήνεται σε ημικύκλιο, κρατώντας μουσικά όργανα πίσω από σχολικά θρανία. Αυτή είναι η ορχήστρα που ανοίγει τη δεύτερη επίδειξη του Glenn Martens για τον οίκο Maison Margiela, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026. Από τις πρώτες στιγμές, γίνεται σαφές πως ο Βέλγος σχεδιαστής δεν αντιμετωπίζει τη μόδα ως απλή κατασκευή, αλλά ως πειραματισμό, ως σκηνή, ως τελετουργία.

Ο Martens, συνεχιστής μιας μεγάλης βελγικής παράδοσης που ξεκινά από τον ίδιο τον Martin Margiela, έχει ήδη χαράξει πορεία μέσα από το δικό του brand, το Y/Project και τη Diesel. Οι δημιουργίες του κινούνται ανάμεσα στην τεχνοκουλτούρα και τη γοτθική φαντασία, εμπνευσμένες από τον φλαμανδικό Μεσαίωνα και μια διαρκή αναζήτηση για το ωραίο μέσα στο παράξενο. Στην πασαρέλα του οίκου Margiela, τα μοντέλα προχωρούν με τα στόματά τους ανοιχτά, συγκρατημένα από μεταλλικά στηρίγματα που θυμίζουν ορθοδοντικά μηχανήματα ή φετιχιστικά αξεσουάρ. Πάνω απ’ όλα, όμως, παραπέμπουν στις τέσσερις λευκές ραφές, το σιωπηλό έμβλημα του οίκου. Ο Martens μεταφέρει αυτό το σύμβολο από το ύφασμα στο πρόσωπο, μετατρέποντάς το σε ένα σχόλιο πάνω στην ταυτότητα, την ομορφιά και το παράδοξο.

Διάβασε επίσης: Η αναγέννηση του οίκου Balenciaga μέσα από τα μάτια του Pierpaolo Piccioli

Το denim γίνεται ρομαντικό

Το τζιν επιστρέφει, αλλά όχι όπως το ξέρουμε. Στην πασαρέλα εμφανίζονται φόρμες με κομψή σιλουέτα, ανοιχτά σορτς, ασύμμετρες φούστες και φορέματα σε ξεθωριασμένους τόνους. Για τον Glenn Martens, το denim είναι κάτι περισσότερο από ύφασμα, είναι μνήμη, είναι η δική του «μαντλέν του Προυστ». Με τη ραπτική του ακρίβεια και τη γλυπτική προσέγγιση στη φόρμα, το δημοφιλές υλικό αποκτά ρομαντισμό. Η συλλογή κινείται ανάμεσα στο πρακτικό και το luxury, το εφηβικό και το ώριμο, σε μια συνεχή ένταση που καθορίζει την ταυτότητα του σχεδιαστή.

Η λευκή μπλούζα και το παράδοξο της διαφάνειας

Η λευκή μπλούζα, σύμβολο επιστημονικής ουδετερότητας και καλλιτεχνικής ελευθερίας, υπήρξε πάντα βασικό στοιχείο του οίκου. Ο Martens την επανασχεδιάζει ως ημιδιάφανη, οπαλινή καπαρντίνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ένδυμα που ταυτόχρονα αποκαλύπτει και προστατεύει, ένα παλτό που λειτουργεί σαν δεύτερο δέρμα. Η αμφισημία αυτή είναι ο πυρήνας της Margiela, όπου κάθε λεπτομέρεια κρύβει μια ένταση ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα.

Τα άνθη του σκότους

Τα λουλούδια επιστρέφουν, όχι ως ρομαντικά μοτίβα αλλά ως σκοτεινές χαράξεις. Αντί για ζωντανά άνθη, οι επιφάνειες των φορεμάτων στολίζονται με σχέδια που θυμίζουν απεικονίσεις βοτάνων και παλιές λιθογραφίες. Οι αποχρώσεις είναι ξεθωριασμένες, σχεδόν ασπρόμαυρες, και η αίσθηση θυμίζει ένα μελαγχολικό ερμπάριο. Η συλλογή φέρει τον τίτλο «The Flowers of Evil», μια ξεκάθαρη αναφορά στον Baudelaire και στην ιδέα της ομορφιάς μέσα στην παρακμή.

Οι δεσμοί που ελευθερώνουν

Στο τέλος του show, τα κουμπιά αντικαθίστανται από κορδόνια που δένουν γύρω από τους γιακάδες και τα σακάκια. Οι χορδές αυτές γίνονται δεσμοί, κυριολεκτικοί και συμβολικοί, που μπορούν να λυθούν με μια μόνο κίνηση. Το ένδυμα αποκτά μια νέα, σχεδόν ερωτική σχέση με το σώμα. Ο Glenn Martens συνεχίζει έτσι το παιχνίδι της Margiela ανάμεσα στο δεμένο και το ελεύθερο, στο κατασκευασμένο και το αποκαλυμμένο.

Διάβασε επίσης: Mugler SS26: Αρχιτεκτονικά σχέδια και δραματικότητα στο ντεμπούτο του Miguel Castro Freitas