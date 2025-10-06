Celeb News 06.10.2025

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Ελένη Τσολάκη

Ελένη Τσολάκη
Υποβλήθηκε σε εξετάσεις και της χορηγήθηκε η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά το τέλος της εκπομπής της, «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 μεταφέρθηκε η Ελένη Τσολάκη, σύμφωνα με πληροφορίες της Huffingtonpost.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής παρουσιάστρια βρισκόταν κανονικά στο πλατό το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είχε πολύ υψηλό πυρετό και έντονους πόνους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Παρά τις προτροπές των συνεργατών της να αποχωρήσει και να ξεκουραστεί, η Ελένη Τσολάκη επέμεινε να παραμείνει και να ολοκληρώσει την εκπομπή.

Ωστόσο, λίγο μετά το φινάλε, η ίδια ένιωσε αδυναμία και σχεδόν κατέρρευσε σχεδόν, με αποτέλεσμα στενός της συνεργάτης να τη μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και της χορηγήθηκε η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Αυτή τη στιγμή, η Ελένη Τσολάκη αναρρώνει ούσα όμως σε καλή κατάσταση, αν και οι γιατροί τής συνέστησαν ξεκούραση και αποχή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για λίγες ημέρες.

