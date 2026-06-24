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Beauty 24.06.2026

Τα skincare προϊόντα που χρειάζεσαι το καλοκαίρι στην πόλη

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Αντιμετώπισε τη ζέστη και τους ρύπους της πόλης με την κατάλληλη ρουτίνα ομορφιάς, διατηρώντας το πρόσωπό σου δροσερό και καθαρό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ζέστη, η υγρασία και η ρύπανση της πόλης στρεσάρουν την επιδερμίδα το καλοκαίρι.
  • Απαιτείται ήπιος καθαρισμός, αντιοξειδωτική προστασία και ελαφριά ενυδάτωση.
  • Ορός με Βιταμίνη C προστατεύει από οξειδωτικό στρες και ενισχύει το αντηλιακό.
  • Προτίμησε λεπτόρρευστα αντηλιακά και ενυδατικές λοσιόν ή κρέμες-gel.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι στην πόλη κρύβει σημαντικές προκλήσεις για την επιδερμίδα μας, καθώς ο συνδυασμός της έντονης ζέστης, της υγρασίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δημιουργεί ένα περιβάλλον που «στρεσάρει» το δέρμα. Οι ρύποι από τα καυσαέρια και η σκόνη επικάθονται στους πόρους, ενώ ο ήλιος επιταχύνει την οξείδωση, καθιστώντας την επιδερμίδα θαμπή και επιρρεπή σε ερεθισμούς. Για να παραμείνει το πρόσωπό σου λαμπερό και υγιές, είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόσεις τη ρουτίνα σου, επιλέγοντας πιο ανάλαφρες συνθέσεις που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει.

mavro_mov_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/courtneygrow/?hl=en

Η ιδανική καλοκαιρινή περιποίηση δεν απαιτεί μια ατελείωτη λίστα προϊόντων, αλλά τη χρήση των κατάλληλων «συμμάχων» που προσφέρουν προστασία και ενυδάτωση χωρίς να επιβαρύνουν. Εστιάζοντας στον σωστό καθαρισμό, στην αντιοξειδωτική θωράκιση και στην ελαφριά ενυδάτωση, μπορείς να εξασφαλίσεις ότι η επιδερμίδα σου θα δείχνει ξεκούραστη και ζωντανή, ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες του καύσωνα. Παρακάτω, ανακαλύπτουμε τα πέντε βασικά προϊόντα που πρέπει να εντάξεις στο καθημερινό σου πρόγραμμα.

Το bixie των 90’s επιστρέφει και έχει τη σφραγίδα της Rita Ora

1. Ήπιος καθαρισμός

Η ατμοσφαιρική ρύπανση της πόλης «κάθεται» πάνω στο δέρμα, φράζοντας τους πόρους. Το καλοκαίρι, η παραγωγή σμήγματος αυξάνεται, επομένως ένα απαλό καθαριστικό σε μορφή gel είναι απαραίτητο. Αναζήτησε συνθέσεις που απομακρύνουν ρύπους και λιπαρότητα χωρίς να «τραβάνε» την επιδερμίδα, διατηρώντας τον επιδερμικό φραγμό ανέπαφο.

Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser

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2. Αντιοξειδωτική προστασία

Ο ήλιος και το καυσαέριο προκαλούν οξειδωτικό στρες, το οποίο οδηγεί σε πρόωρη γήρανση και θαμπάδα. Ένας ορός με Βιταμίνη C είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου το πρωί. Λειτουργεί ως αντιοξειδωτική ασπίδα, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες και χαρίζοντας άμεση λάμψη, ενώ παράλληλα ενισχύει την αποτελεσματικότητα του αντηλιακού σου.

Garnier Λαμπρυντικός Ορός με Βιταμίνη C

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3. Αντηλιακή προστασία

Στην πόλη, η αντηλιακή προστασία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ακόμα κι αν κινείσαι κυρίως υπό σκιά. Προτίμησε αντηλιακά με λεπτόρρευστη υφή (fluid) ή «dry-touch» τεχνολογία, που απορροφούνται αμέσως και δεν αφήνουν λιπαρότητα. Μην ξεχνάς την ανανέωση κάθε δύο ώρες, ειδικά αν εκτίθεσαι στον ήλιο κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σου.

Korres Γιαούρτι Αντηλιακή Κρέμα Προσώπου + Ματιών SPF50

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4. Ελαφριά ενυδάτωση

Οι πλούσιες κρέμες με βαριά υφή μπορεί να προκαλέσουν εφίδρωση και έντονη λιπαρότητα. Το καλοκαίρι, αντικατάστησε την ενυδατική σου με μια ενυδατική λοσιόν ή κρέμα-gel (water-based), πλούσια σε υαλουρονικό οξύ. Προσφέρουν ενυδάτωση που «διψά» το δέρμα μετά την έκθεση στη ζέστη, χωρίς να το επιβαρύνουν.

APIVITA Aqua Beelicious Oil-Free Κρέμα-Gel Ενυδάτωσης Ελαφριάς Υφής

aqua_beelicious_krema

5. Καταπραϋντικό mist

Στις υψηλές θερμοκρασίες της πόλης, ένα thermal water ή facial mist είναι το πιο αναζωογονητικό αξεσουάρ στην τσάντα σου. Εκτός από την άμεση αίσθηση δροσιάς, βοηθά στην καταπράυνση του δέρματος από τον ερεθισμό της ζέστης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να «φρεσκάρεις» το μακιγιάζ σου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Uriage Eau Thermale Ενυδατικό, Καταπραϋντικό & Προστατευτικό Spray

uriage

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