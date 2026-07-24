Αυτοί είναι οι ήρωες του «Για σένα»: Τα 3 αδέλφια που θα καθηλώσουν το κοινό στη νέα σειρά του Alpha

Το «Για σένα» έρχεται στον Alpha με μια δυνατή ιστορία για την οικογένεια, τον έρωτα, τα μυστικά και τις μεγάλες επιλογές

Με μια ματιά Η νέα σειρά του Alpha, «Για σένα», εστιάζει σε τρία αδέλφια με διαφορετικούς δρόμους και αντιμετωπίζουν το παρελθόν τους.

Η ιστορία εξερευνά τις επιλογές, τα μυστικά και τις οικογενειακές ισορροπίες, με επίκεντρο τον έρωτα του Φίλιππου και της Μελίνας.

Ο Φίλιππος είναι αυτοδημιούργητος, ο Μιχάλης προστατευτικός, και ο Χάρης φιλόδοξος, με τις αποφάσεις τους να δοκιμάζουν τις σχέσεις.

Η σειρά διαθέτει δυνατό καστ και υπόσχεται μια ανθρώπινη αφήγηση για την αγάπη, την οικογένεια και την απώλεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Alpha ετοιμάζει τη νέα δραματική σειρά «Για σένα», μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, οικογενειακές συγκρούσεις και χαρακτήρες που θα δοκιμαστούν στα όριά τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρία αδέλφια που μεγάλωσαν κάτω από την ίδια στέγη, μοιράστηκαν τις ίδιες αναμνήσεις και τις ίδιες απώλειες, όμως η ζωή τούς οδήγησε σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους.

Η νέα σειρά δεν μιλά μόνο για έναν μεγάλο έρωτα, αλλά για τις επιλογές που διαμορφώνουν έναν άνθρωπο και για τα μυστικά που μπορούν να αλλάξουν για πάντα τις οικογενειακές ισορροπίες. Ο Φίλιππος, ο Μιχάλης και ο Χάρης έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά όνειρα και διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Όμως ένα γεγονός θα τους φέρει ξανά αντιμέτωπους με το παρελθόν τους.

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Με ένα δυνατό καστ και μια ιστορία γεμάτη ανατροπές, το «Για σένα» έρχεται στον Alpha για να παρουσιάσει μια ανθρώπινη αφήγηση για την αγάπη, την οικογένεια, την απώλεια και τη δύναμη της επιλογής. Γιατί κάποιες φορές οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά μας είναι εκείνοι που κρύβουν τις μεγαλύτερες αλήθειες.

Η οικογένεια Ηλιάδη αποτελεί την καρδιά της νέας σειράς του Alpha. Τα τρία αδέλφια μπορεί να έχουν κοινές ρίζες, όμως οι προσωπικές τους εμπειρίες έχουν δημιουργήσει τρεις εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους.

Ο Κίμων Κουρής ως Φίλιππος

Ο Φίλιππος είναι ο μικρότερος αδελφός και ένας άνθρωπος που κατάφερε να χτίσει μόνος του τη ζωή του. Αυτοδημιούργητος, εργατικός και με ισχυρές αξίες, πιστεύει πως η επιμονή και η ακεραιότητα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία.

Μια μεγάλη ανατροπή, όμως, θα κλονίσει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα και θα τον οδηγήσει σε μια δύσκολη διαδρομή γεμάτη αποφάσεις. Στην πορεία αυτή θα γνωρίσει τη Μελίνα, μια γυναίκα που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή.

Ο Νίκος Πουρσανίδης ως Μιχάλης

Ο Μιχάλης είναι ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας. Ήρεμος, εσωστρεφής και προστατευτικός, είναι ο άνθρωπος που προτιμά να κρατά μέσα του όσα αισθάνεται.

Παρότι αποφεύγει τις συγκρούσεις, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή θα αποδείξει πως η δύναμή του κρύβεται στην αφοσίωση και στην αγάπη του για τους ανθρώπους που θεωρεί οικογένειά του.

Ο Νικόλας Παπαγιάννης ως Χάρης

Ο Χάρης είναι ο μεσαίος αδελφός, ένας χαρακτήρας γεμάτος φιλοδοξία, ένταση και αντιφάσεις. Δεν σταματά ποτέ να διεκδικεί αυτό που πιστεύει πως αξίζει και συχνά οι επιλογές του προκαλούν αναταράξεις.

Οι αποφάσεις του θα δοκιμάσουν τις οικογενειακές σχέσεις και θα φέρουν στην επιφάνεια συναισθήματα που όλοι προσπαθούσαν να κρύψουν.

Ο έρωτας του Φίλιππου και της Μελίνας

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται η σχέση του Φίλιππου και της Μελίνας. Δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους συναντιούνται σε μια στιγμή που και οι δύο βρίσκονται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές. Η σχέση τους δεν βασίζεται μόνο στο πάθος, αλλά στην εμπιστοσύνη, στον σεβασμό και στην ανάγκη δύο ανθρώπων να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον όταν όλα μοιάζουν δύσκολα.

Ο έρωτάς τους θα γίνει η αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Το δυνατό καστ της νέας σειράς του Alpha

Στο «Για σένα» πρωταγωνιστούν:

Κίμων Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου και άλλοι.

Στον ρόλο της Έλενας εμφανίζεται η Μαρία Τζομπανάκη, ενώ συμμετέχουν και οι μικρές Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου και Σταυρούλα Μορέ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, το σενάριο οι Μαίρη Ζαφειροπούλου και Γιώργος Κόκουβας, ενώ την πρωτότυπη μουσική έχει δημιουργήσει ο Νίκος Τερζής. Η σειρά είναι παραγωγή της Pedio Productions και βασίζεται στο format «Güller ve Günahlar», παραγωγής NGM και διανομής Kanal D International.

Τρία αδέλφια, ένας μεγάλος έρωτας και μυστικά που απειλούν να αλλάξουν τα πάντα. Το «Για σένα» υπόσχεται να γίνει μία από τις νέες σειρές που θα συζητηθούν, με χαρακτήρες που δεν είναι απλώς καλοί ή κακοί, αλλά άνθρωποι με αδυναμίες, όνειρα και κρυφές πληγές.

Μέχρι πού θα έφτανες για εκείνον που αγαπάς; Η απάντηση έρχεται στον Alpha.

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