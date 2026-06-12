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Celeb World 12.06.2026

Jennifer Lopez: «Το Nomadland δεν είναι για μένα» – Η ατάκα που έγινε viral

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Η Jennifer Lopez εξηγεί γιατί το «Nomadland» δεν είναι το είδος ταινίας που επιλέγει να βλέπει, παρότι αναγνωρίζει την καλλιτεχνική της αξία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lopez δήλωσε ότι το "Nomadland" δεν είναι για εκείνη, παρότι αναγνωρίζει την αξία του.
  • Θεωρεί το "Nomadland" τον "χειρότερο τύπο ταινίας" για προσωπική της παρακολούθηση.
  • Η Λόπεζ προτιμά ταινίες που προσφέρουν απόδραση, διασκέδαση και έντονη ψυχαγωγική εμπειρία.
  • Η δήλωσή της αναδεικνύει την υποκειμενικότητα της αντίληψης για την «καλή ταινία».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez προκαλεί συζητήσεις στο Hollywood με μια ειλικρινή και προσωπική της τοποθέτηση για το «Nomadland», την ταινία της Chloé Zhao που σάρωσε στα Oscars 2021, καθώς εξήγησε πως, παρότι αναγνωρίζει την καλλιτεχνική της αξία, δεν αποτελεί το είδος κινηματογράφου που η ίδια απολαμβάνει, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από το πόσο υποκειμενική είναι τελικά η εμπειρία του σινεμά και τι σημαίνει «καλή ταινία» για τον κάθε θεατή.

https://www.instagram.com/jlo
https://www.instagram.com/jlo

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «Films to Be Buried With» του Brett Goldstein, με τον οποίο συμπρωταγωνιστεί στην ταινία «Office Romance» του Netflix, η Jennifer Lopez ρωτήθηκε ποια είναι η χειρότερη ταινία που έχει δει, μια ερώτηση που η ίδια αντιμετώπισε με προσοχή, αποφεύγοντας αρχικά τον όρο «χειρότερη», καθώς όπως είπε δεν της αρέσει να χαρακτηρίζει έτσι έργα που έχουν αγαπηθεί και βραβευτεί.

Jennifer Lopez: Οι σταρ του «True Romance» που την γοήτευσαν και η δήλωση που έγινε viral

«Είναι θέμα γούστου», πρόσθεσε. «Και ξέρω ότι χρειαζόμαστε ταινίες για το πένθος. Το καταλαβαίνω». Ο Γκόλντστιν της απάντησε: «Απλώς δεν θέλεις να τις βλέπεις». «Απλώς δεν θέλω να τις βλέπω», συμφώνησε η Λόπεζ.

jennifer_lopez
https://www.instagram.com/jlo/

Στη συνέχεια, ανέφερε το «Nomadland», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν το θεωρεί κακή ταινία, αλλά τον «χειρότερο τύπο ταινίας» για εκείνη προσωπικά, εξηγώντας πως είναι αργό, εσωτερικό και πένθιμο σινεμά, στοιχεία που δεν ταιριάζουν με αυτό που αναζητά όταν πηγαίνει στον κινηματογράφο. Η Jennifer Lopez τόνισε πως για εκείνη το σινεμά συνδέεται κυρίως με την απόδραση και τη διασκέδαση, γι’ αυτό και προτιμά μιούζικαλ, ρομαντικές κομεντί και θρίλερ, είδη που της προσφέρουν πιο έντονη ψυχαγωγική εμπειρία και διαφορετική συναισθηματική ενέργεια.

Η τοποθέτησή της προκάλεσε ενδιαφέρον, καθώς το «Nomadland» δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη ταινία, αλλά ένα έργο που κατέκτησε κορυφαίες διακρίσεις στα Oscars, γεγονός που κάνει ακόμη πιο έντονη την αντίθεση ανάμεσα στην προσωπική προτίμηση ενός σταρ και τη γενική αποδοχή της κινηματογραφικής κοινότητας. Παρά την ξεκάθαρη προσωπική της άποψη, η Jennifer Lopez υπογράμμισε τον σεβασμό της προς την ταινία και τη δημιουργό της, επιμένοντας ότι η δήλωσή της αφορά αποκλειστικά το προσωπικό της γούστο και όχι την αξία του έργου.

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Jennifer Lopez Nomadland ΤΑΙΝΙΑ
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