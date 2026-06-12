Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 12.06.2026

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε summer mood – Η εμφάνιση με μπικίνι δίπλα στην πισίνα που συζητήθηκε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με φόντο μια εντυπωσιακή πισίνα και διάθεση που θύμιζε διακοπές, η Σίσσυ Χρηστίδου έδειξε ότι έχει ήδη μπει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε βίντεο με το πρώτο της μπάνιο για τη σεζόν.
  • Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με ανοιχτόχρωμο μπικίνι δίπλα σε πισίνα.
  • Η ανάρτηση σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού για την ίδια.
  • Η εμφάνισή της απέσπασε θετικά σχόλια από τους ακολούθους της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του και οι πρώτες αποδράσεις, οι βουτιές και οι στιγμές χαλάρωσης πρωταγωνιστούν στα social media των επωνύμων. Ανάμεσα στα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης που φαίνεται πως μπήκαν για τα καλά σε καλοκαιρινό κλίμα είναι και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από το πρώτο της μπάνιο για τη φετινή σεζόν.

https://www.instagram.com/sissychristidou/
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA, που διατηρεί καθημερινή επαφή με το κοινό της μέσω των κοινωνικών δικτύων, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη χαλαρή καλοκαιρινή της διάθεση. Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ακολούθων της, καθώς η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές δροσιάς του καλοκαιριού.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν είναι το στυλ μου» – Το απρόσμενο σχόλιο για το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου

Στο βίντεο που ανάρτησε στα Instagram Stories της, η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίζεται φορώντας ένα ανοιχτόχρωμο μπικίνι, έχοντας στο φόντο μια πισίνα. Αν και δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρισκόταν, το σκηνικό παρέπεμπε σε μια ήρεμη καλοκαιρινή εξόρμηση, μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Η παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση «Πρώτο μπάνιο», σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την ανεπίσημη έναρξη του καλοκαιριού για την ίδια.

Η εικόνα της, χαλαρή και ανανεωμένη, απέσπασε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τη νέα της ανάρτηση. Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος μέσα από την παρουσία της στο MEGA, ωστόσο φαίνεται πως βρίσκει πάντα χρόνο για μικρές στιγμές ξεκούρασης και προσωπικής χαλάρωσης.

Το τελευταίο διάστημα, οι επαγγελματικές της κινήσεις αλλά και οι δημόσιες τοποθετήσεις της έχουν απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δείχνει να διατηρεί τις ισορροπίες της, αφιερώνοντας χρόνο και σε στιγμές που της επιτρέπουν να αποφορτίζεται από την πίεση της καθημερινότητας.

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

καλοκαίρι Σίσσυ Χρηστίδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της

Ariana Grande: Σφοδρή σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση της μουσικής της

12.06.2026
Επόμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ταξίδι για δύο με ένα Viber μήνυμα – Ο διαγωνισμός που «χαρίζει» καλοκαιρινές αποδράσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ταξίδι για δύο με ένα Viber μήνυμα – Ο διαγωνισμός που «χαρίζει» καλοκαιρινές αποδράσεις

12.06.2026

Δες επίσης

Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή ο David Hockney – Αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά

12.06.2026
Jennifer Lopez: Οι σταρ του «True Romance» που την γοήτευσαν και η δήλωση που έγινε viral
Celeb News

Jennifer Lopez: Οι σταρ του «True Romance» που την γοήτευσαν και η δήλωση που έγινε viral

12.06.2026
Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας έγινε καμία πρόταση» – Η ατάκα για το Star που αλλάζει τα δεδομένα
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Δεν μας έγινε καμία πρόταση» – Η ατάκα για το Star που αλλάζει τα δεδομένα

12.06.2026
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν είναι το στυλ μου» – Το απρόσμενο σχόλιο για το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου
Celeb News

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν είναι το στυλ μου» – Το απρόσμενο σχόλιο για το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου

12.06.2026
Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός: Επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους

12.06.2026
Khloé Kardashian: Το «καυτό» φιλί στην παραλία που προκάλεσε πανικό στο Instagram
Celeb News

Khloé Kardashian: Το «καυτό» φιλί στην παραλία που προκάλεσε πανικό στο Instagram

11.06.2026
Γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Timothée Chalamet στους αγώνες των Knicks
Celeb News

Γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Timothée Chalamet στους αγώνες των Knicks

11.06.2026
Jennifer Lopez: Σε κλάματα ξέσπασε στην αποφοίτηση του γιου της Max – Η συγκινητική στιγμή που έγινε viral
Celeb News

Jennifer Lopez: Σε κλάματα ξέσπασε στην αποφοίτηση του γιου της Max – Η συγκινητική στιγμή που έγινε viral

11.06.2026
Flashback στο 1982: Το μοναδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο της Μαρίας Τζομπανάκη
Celeb News

Flashback στο 1982: Το μοναδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο της Μαρίας Τζομπανάκη

11.06.2026
MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Η πιο εύκολη καλοκαιρινή συνταγή για σπιτική γρανίτα που θα φτιάχνεις ξανά και ξανά

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 έξυπνοι τρόποι για να νικήσεις τη ζέστη στο υπνοδωμάτιο σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Χρειάζεται επίδειξη πυγμής σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!

Μουντιάλ 2026: Το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας είναι εδώ!