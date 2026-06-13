Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 13.06.2026

Από τα MAD VMA στα καλοκαίρια μας: Τα 3 ντουέτα της Παπαρίζου που έγιναν summer anthem

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5 εμβληματικά ντουέτα της Έλενας Παπαρίζου στα Mad Video Music Awards που όρισαν τα καλοκαίρια μας και είναι συνυφασμένα μαζί τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Παπαρίζου είχε εμβληματικές συνεργασίες στα MAD VMA που έγιναν καλοκαιρινά anthems.
  • Το ντουέτο της με τις Melisses στο "Όλα μοιάζουν καλοκαίρι" έφερε pop sunshine και feel-good vibes.
  • Η συνεργασία με Playmen, Courtney & Riskykidd στο "All the time" ήταν ένα δυνατό electro-pop dance performance.
  • Η εμφάνιση με τον Ιάσονα Μανδηλά στο "Καλοκαίρι και πάθος" ήταν αισθησιακή, με σύγχρονη pop/dance παραγωγή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD Video Music Awards δεν ήταν ποτέ απλώς μια μουσική διοργάνωση, αλλά μια καλοκαιρινή εμπειρία που έγραφε ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η Έλενα Παπαρίζου έχει καταφέρει να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, ειδικά μέσα από συνεργασίες που έγιναν πραγματικά viral πριν καν υπάρξει η έννοια του viral. Τα ντουέτα της στη σκηνή των MAD VMA συνδύασαν ενέργεια, pop αισθητική και μοναδικά shows που ακόμα θυμόμαστε κάθε καλοκαίρι. Από dance anthems μέχρι πιο συναισθηματικές στιγμές, η Παπαρίζου έφερε στη σκηνή μια εντελώς νέα εποχή για τις live εμφανίσεις στην Ελλάδα.

Έλενα Παπαρίζου
https://www.instagram.com/helenapaparizouofficial/

Ανάμεσα στις πιο εμβληματικές στιγμές της βρίσκονται συνεργασίες που καθόρισαν ολόκληρες μουσικές σεζόν και έγιναν συνώνυμες με το καλοκαιρινό vibe των MAD VMA. Είτε μιλάμε για δυνατά pop anthems είτε για πιο urban και dance παραγωγές, η παρουσία της Έλενας έδινε πάντα άλλο level στη σκηνή. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα performances έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του κοινού ως τα καλοκαίρια των MAD.

MAD VMA 2012: Η στιγμή που ο Σάκης Ρουβάς μπήκε στη σκηνή και τα διέλυσε όλα με το «Τώρα»

1. Melisses & Έλενα. Παπαρίζου: «Όλα μοιάζουν καλοκαίρι» – Mad VMA18

Μια από τις πιο καλοκαιρινές στιγμές των MAD VMA, που έφερε καθαρό pop sunshine στη σκηνή. Η συνεργασία της Έλενας Παπαρλιζου με τις Melisses απογείωσε τη βραδιά, ενώ το τραγούδι έγινε instant anthem για το καλοκαίρι και συνδέθηκε με την πιο feel-good πλευρά των VMA. Η Έλενα έδωσε ένταση και σκηνική λάμψη που έκανε το performance ακόμα πιο δυνατό. Ήταν από εκείνες τις εμφανίσεις που θυμίζουν καλοκαίρι μέχρι σήμερα.

2. Playmen feat. Έλενα Παπαρίζου, Courtney & Riskykidd: «All the time» –  Mad VMA 2012

Ένα από τα πιο δυνατά dance performances των MAD VMA ever. Οι Playmen έστησαν ένα electro-pop show γεμάτο ενέργεια και club αισθητική. Η Παπαρίζου κινήθηκε άψογα σε πιο σύγχρονο ήχο, δείχνοντας πόσο versatile είναι. Μαζί με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, δημιούργησαν ένα διεθνές επίπεδο performance. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που τα VMA έμοιαζαν με ευρωπαϊκό festival.

3. Έλενα Παπαρίζου και Ιάσονας Μανδηλάς: «Καλοκαίρι και πάθος» –  Mad VMA 2019

Μια πιο σύγχρονη και αισθησιακή εμφάνιση που έφερε φρέσκο pop energy στα VMA. Ο Ιάσονας Μανδηλάς πλαισίωσε την Έλενα σε ένα performance γεμάτο ένταση και summer vibes. Το «Καλοκαίρι και πάθος» κινήθηκε ανάμεσα σε pop και dance στοιχεία με πολύ σύγχρονη παραγωγή. Η σκηνική παρουσία και των δύο ήταν απόλυτα δεμένη και δυναμική. Μια εμφάνιση που έκλεισε ιδανικά τη δεκαετία των VMA moments της.

Οι συνεργασίες της Έλενας Παπαρίζου στα MAD VMA αποτυπώνουν μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής pop σκηνής. Δεν ήταν απλά live εμφανίσεις, αλλά shows που συνδύαζαν μουσική, εικόνα και καλοκαιρινή ενέργεια. Κάθε ντουέτο έφερνε κάτι διαφορετικό και άφηνε το δικό του αποτύπωμα στο κοινό. Με τον καιρό, αυτές οι στιγμές έγιναν reference point για το τι σημαίνει «MAD VMA performance». Και μέχρι σήμερα, συνεχίζουν να μας θυμίζουν τα πιο δυνατά μουσικά μας καλοκαίρια. 

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Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 Έλενα Παπαρίζου
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