Mad Events 20.05.2026

Το Mad VMA 2026 Drone Show έρχεται στο Μικρολίμανο και βάζει την Αθήνα σε VMA mode

Εκατοντάδες drones φωτίζουν τον ουρανό της Αθήνας σε ένα εντυπωσιακό Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ show στο Μικρολίμανο, δίνοντας την πρώτη μεγάλη γεύση από τα φετινά βραβεία
Η αντίστροφη μέτρηση για τα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει και η πρώτη μεγάλη εικόνα του καλοκαιριού θα γραφτεί στον αττικό ουρανό.

Την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 21:00, το Μικρολίμανο γίνεται το σημείο όπου η μουσική, η τεχνολογία και το urban spectacle συναντιούνται σε ένα μοναδικό Mad VMA Drone Show που θα φωτίσει την πόλη από την παραλιακή μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Εκατοντάδες drones θα απογειωθούν πάνω από το λιμάνι δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό visual experience γεμάτο Mad VMA energy, με εικόνες, σχηματισμούς και στιγμές που θα μετατρέψουν τον αθηναϊκό ουρανό σε μια τεράστια σκηνή.

Πίσω από το εντυπωσιακό Mad VMA Drone Show βρίσκεται η DRNS, μία από τις κορυφαίες εταιρείες drone light shows στην Ευρώπη, με εξειδίκευση σε μεγάλης κλίμακας εναέριες παραγωγές που συνδυάζουν τεχνολογία, δημιουργικότητα και immersive visual storytelling. Με στόλο 2.000 drones και advanced laser & pyro capabilities, η DRNS έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 150 drone shows στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας premium experiences για μουσικά events, live concerts, αθλητικές διοργανώσεις, brand activations και μεγάλες πολιτιστικές παραγωγές. Μέσα από το δημιουργικό τους approach και τη βαθιά εμπειρία στο live entertainment, τα drone shows της DRNS μετατρέπονται σε πραγματικά viral moments, συνδέοντας το κοινό με το event μέσα από εικόνες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν πολύ μετά το τέλος της βραδιάς.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά ένα διαφορετικό pre-show event που δίνει τον παλμό για όσα έρχονται στα φετινά βραβεία. Μουσική, φώτα, θέα στη θάλασσα και η αίσθηση ότι κάτι μεγάλο ξεκινά: όλα τα στοιχεία που κάνουν τις Mad στιγμές να ξεχωρίζουν.

Το ραντεβού δίνεται στο μόλο δίπλα από τον Ιστιοπλοϊκό, στο Μικρολίμανο, εκεί όπου η πόλη θα σηκώσει το βλέμμα ψηλά για ένα show που υπόσχεται να γεμίσει feeds, stories και camera rolls με εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται.

Αν θέλεις να πάρεις την πρώτη δυνατή γεύση από τα φετινά Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, ξέρεις πού πρέπει να είσαι το βράδυ της Πέμπτης.

Location: Μικρολίμανο
Where: Μόλος δίπλα από τον Ιστιοπλοϊκό
When: Πέμπτη 21/5
Time: 21:00

Η Αθήνα ετοιμάζεται να γίνει …Mad.

Τόνια Σωτηροπούλου: «Οι top καλλιτέχνες της pop σκηνής είναι συνδεδεμένοι με τη θηλυκή τους πλευρά»

20.05.2026
Το Spotify έβαλε μια ντίσκο-μπάλα για λογότυπο και το internet «έκραξε» όσο ποτέ

20.05.2026

Flashback στα Mad VMA 2016: Όταν ο Δάντης, ο Λεγάκης και ο Ιακωβίδης ένωσαν δυνάμεις στο εκρηκτικό «Κομμάτια»
