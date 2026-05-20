Το Spotify έβαλε μια ντίσκο-μπάλα για λογότυπο και το internet «έκραξε» όσο ποτέ

Το Spotify άλλαξε το εικονίδιό του για τα 20 του χρόνια, αλλά το «κράξιμο» για τη σχεδιαστική αποτυχία της ντίσκο-μπάλας ανάγκασε την εταιρεία να το αποσύρει

Μια μάλλον δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους εκατομμύρια χρήστες του Spotify τις τελευταίες ημέρες, όταν είδαν το γνώριμο, λιτό πράσινο εικονίδιο της εφαρμογής στα κινητά τους να αντικαθίσταται, χωρίς καμία προειδοποίηση, από μια φωτεινή, τρισδιάστατη ντίσκο-μπάλα. Αν και η κίνηση έγινε με εορταστική διάθεση, το αποτέλεσμα ήταν ένα πρωτοφανές ψηφιακό «κράξιμο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ανάγκασε την εταιρεία να πάρει επίσημα θέση και να ανακοινώσει την άμεση επιστροφή στο παραδοσιακό 2D λογότυπο.

Η αλλαγή αυτή σχεδιάστηκε από το Spotify για να γιορτάσει τα 20 χρόνια λειτουργίας του, συνοδεύοντας την in-app καμπάνια «Spotify 20: Your Party of the Year(s)», η οποία προσφέρει στους χρήστες μια αναδρομή στο μουσικό τους ιστορικό. Ωστόσο, η πλατφόρμα δεν προέβλεψε την έντονη και σχεδόν καθολική αντίδραση του κοινού, που χαρακτήρισε το νέο look από «κακόγουστο» μέχρι «οπτική καταστροφή».

Το «πάρτι» των παραπόνων στα social media

Οι αντιδράσεις στο X (πρώην Twitter) ήταν καταιγιστικές, με τους χρήστες να εκφράζουν την οργή τους με κάθε πιθανό τρόπο. «Αυτός που σχεδίασε αυτό το λογότυπο πρέπει να απολυθεί», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, με το επίσημο προφίλ του Spotify να απαντά με δόση χιούμορ: «Ξέρουμε ότι η χρυσόσκονη δεν είναι για όλους. Η προσωρινή μας λάμψη τελειώνει σύντομα και το κανονικό εικονίδιο επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα». Ένας άλλος εκνευρισμένος χρήστης αναρωτήθηκε «τι στο καλό είναι αυτή η ασχήμια;», για να λάβει την απάντηση από την εταιρεία ότι η ντίσκο-μπάλα ήταν απλώς ένας «guest star περιορισμένου χρόνου».

Spotify unveils new logo. pic.twitter.com/hMpe12kRl1 — Pop Crave (@PopCrave) May 15, 2026

Τα σχεδιαστικά λάθη μιας «χαζής» επιλογής

Πέρα από το καθαρά οπαδικό κομμάτι, η αλλαγή δέχτηκε σκληρή κριτική και από επαγγελματίες του χώρου του design και του marketing. Ειδικοί στα social media επεσήμαναν ότι το νέο εικονίδιο δημιούργησε σοβαρά προβλήματα αναγνωρισιμότητας του brand. Το πράσινο χρώμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν πολύ πιο σκούρο από το συνηθισμένο, με αποτέλεσμα να «χάνεται» πάνω στο μαύρο φόντο, ενώ η υφή της ντίσκο-μπάλας έδειχνε εντελώς pixelated και θολή στις μικρές οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Πρόκειται για ένα «μάλλον χαζό λάθος», όπως σχολιάστηκε χαρακτηριστικά.

Υπήρχαν και εκείνοι που το υπερασπίστηκαν

Φυσικά, στον αντίποδα, δεν έλειψαν και εκείνοι που βρήκαν την αντίδραση του κόσμου υπερβολική. Στελέχη μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών σχολίασαν ότι το κοινό έκανε διαδικτυακό bullying στην πλατφόρμα για κάτι που εξ αρχής ήταν προσωρινό, χαλώντας μια προσπάθεια για κάτι διαφορετικό και διασκεδαστικό. «Τελικά, δεν μας αξίζει τίποτα όμορφο», γράφτηκε χαρακτηριστικά.

Όπως και να έχει, τα φώτα στο πάρτι του Spotify σβήνουν πρόωρα. Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή θα επιστρέψει στην κανονικότητά της μέσα στις επόμενες ημέρες, αφήνοντας πίσω της ένα καλό μάθημα για το πώς μια μικρή σχεδιαστική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει τεράστιο ψηφιακό πονοκέφαλο.