Μουσικά Νέα 20.05.2026

Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single

Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, η pop star φέρνει το «αντίδοτο» με το αγαπημένο της κομμάτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν οι θαυμαστές της Olivia Rodrigo είχαν αρχίσει να «αρρωσταίνουν» από την αγωνία τους για νέα μουσική, η pop star μόλις βρήκε τη θεραπεία. Λίγο πριν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ της με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η Rodrigo ανακοίνωσε το δεύτερο single του δίσκου. Το κομμάτι ονομάζεται «The Cure» και έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι η νεαρή σταρ διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας της.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το Instagram, όπου η κάτοχος βραβείου Grammy μοιράστηκε το εντυπωσιακό εξώφυλλο του single. Στη φωτογραφία, η Olivia Rodrigo φοράει ένα ροζ τοπ, ενώ τα χέρια της είναι μπλεγμένα σε ένα κόκκινο νήμα (το γνωστό παιχνίδι cat’s cradle) που σχηματίζει τον τίτλο του τραγουδιού. Στη λεζάντα, η ίδια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι στο άλμπουμ και ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έχω γράψει ποτέ. Δεν βλέπω την ώρα να το ακούσετε». Το single αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου, μια ημερομηνία που συμπίπτει απόλυτα με την Παγκόσμια Ημέρα Goth.

Το goth rock name-dropping και η σχέση με τον Robert Smith

Ο τίτλος «The Cure» δεν είναι καθόλου τυχαίος. Αποτελεί έναν ξεκάθαρο φόρο τιμής στο θρυλικό goth rock συγκρότημα του Robert Smith, το οποίο η Rodrigo έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι λατρεύει. Η εκτίμηση είναι αμοιβαία, καθώς ο Smith έχει αποθεώσει δημόσια την τραγουδίστρια, ενώ πέρυσι έκανε και μια guest εμφάνιση-έκπληξη κατά τη διάρκεια του δικού της set στο φεστιβάλ του Glastonbury.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Olivia κλείνει το μάτι στην εμβληματική μπάντα. Στο lead single του επερχόμενου άλμπουμ της με τίτλο «Drop Dead» (το οποίο έκανε απευθείας ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100), οι στίχοι αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτούς: «Ξέρεις όλους τους στίχους του ‘Just Like Heaven’ / Και τώρα ξέρω γιατί τους έγραψε / Τώρα που στέκεσαι ακριβώς εδώ».

