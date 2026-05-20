Celeb World 20.05.2026

«Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…»: Η Meghan Markle γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου με τον Πρίγκιπα Harry

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
8 χρόνια μετά τον γάμο που παρακολούθησε σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης, η Meghan Markle δημοσίευσε προσωπικές φωτογραφίες από τη μεγάλη ημέρα στο Windsor
Πόπη Βασιλείου

Οκτώ χρόνια μετά τη λαμπερή βασιλική τελετή της 19ης Μαΐου 2018, η Meghan Markle αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειο γάμου τους με έναν βαθιά προσωπικό τρόπο, δημοσιεύοντας στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα που παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας.

https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/

Οι εικόνες, που χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές αναρτήσεις, πρόσφεραν στους followers του ζευγαριού μια πιο ιδιωτική και συναισθηματική ματιά στον γάμο τους. Η πρώτη ανάρτηση επικεντρωνόταν στην τελετή και τη δεξίωση, ενώ η δεύτερη αποκάλυπτε στιγμές από το βραδινό πάρτι στο Frogmore House. Η Meghan Markle συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη φράση: «Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…». Μια σύντομη αλλά φορτισμένη λεζάντα που άφησε τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της

Στα στιγμιότυπα από το St. George’s Chapel, όπου το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry εμφανίζονται πιο χαλαροί και αυθόρμητοι από ποτέ. Πολλές από τις φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες, δημιουργώντας μια έντονα ρομαντική και νοσταλγική αίσθηση. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν candid στιγμές του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης αλλά και φωτογραφίες από τη δεξίωση στο St. George’s Hall, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο γεύμα μετά την τελετή.

https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/

Ωστόσο, η δεύτερη ανάρτηση ήταν αυτή που τράβηξε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. Οι εικόνες από το βραδινό πάρτι στο Frogmore House παρουσίαζαν τον Πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle σε πολύ πιο χαλαρές στιγμές, να χορεύουν, να γελούν και να απολαμβάνουν τη βραδιά μαζί με στενούς φίλους και συγγενείς. Οι φωτογραφίες αυτές έδωσαν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε παρουσιαστεί δημόσια το 2018. Πιο ανθρώπινη, πιο ανεπιτήδευτη και πιο κοντά στην πραγματική προσωπικότητα του ζευγαριού.

https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/
https://www.instagram.com/meghan/

Οι νέες φωτογραφίες λειτούργησαν σαν ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε μια μέρα που είχε χαρακτηριστεί τότε ως «ο γάμος της χρονιάς». Μόνο που αυτή τη φορά, η Meghan Markle δεν επέλεξε να δείξει τη βασιλική λάμψη. Επέλεξε να δείξει τις μικρές, αληθινές στιγμές πίσω από αυτήν.

Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ετοιμάζουν δραματική σειρά στο Netflix

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Meghan Markle ΕΠΕΤΕΙΟΣ πρίγκιπας Harry
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single

Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single

20.05.2026

Δες επίσης

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η 21χρονη Zahara εμφανίστηκε στην αποφοίτησή της χωρίς το επίθετό της

19.05.2026
Dr Chris: Ο creator που ξεκίνησε με vlogs και σήμερα κρατάει τα κλειδιά του σπιτιού του
Celeb News

Dr Chris: Ο creator που ξεκίνησε με vlogs και σήμερα κρατάει τα κλειδιά του σπιτιού του

19.05.2026
H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα
Celeb News

H λαμπερή εμφάνιση του Willem Dafoe στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Birthday Party» στην Αθήνα

19.05.2026
Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους
Celeb News

Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος: Οι τρυφερές φωτογραφίες από την ορκωμοσία της κόρης τους

19.05.2026
Kendall Jenner – Jacob Elordi: Η ρομαντική απόδραση στη Χαβάη «φούντωσε» τις φήμες για νέο ειδύλλιο
Celeb News

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Η ρομαντική απόδραση στη Χαβάη «φούντωσε» τις φήμες για νέο ειδύλλιο

19.05.2026
David Beckham – Victoria Beckham: Πώς έφθασαν στα 1,58 δισ. δολάρια και έγιναν το απόλυτο power couple του πλούτου
Celeb News

David Beckham – Victoria Beckham: Πώς έφθασαν στα 1,58 δισ. δολάρια και έγιναν το απόλυτο power couple του πλούτου

19.05.2026
Elsie Hewitt: Η πρώτη δημόσια αναφορά μετά τον χωρισμό της από τον Pete Davidson
Celeb News

Elsie Hewitt: Η πρώτη δημόσια αναφορά μετά τον χωρισμό της από τον Pete Davidson

19.05.2026
«Θα κάνω πρόταση να είναι μαζί μου» – Ο Λευτέρης Πανταζής και η πρόταση συνεργασίας στον Akyla
Celeb News

«Θα κάνω πρόταση να είναι μαζί μου» – Ο Λευτέρης Πανταζής και η πρόταση συνεργασίας στον Akyla

19.05.2026
Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι
Celeb News

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η βάφτιση της κόρης της στην Κρήτη έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι

19.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις