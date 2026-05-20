«Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…»: Η Meghan Markle γιορτάζει την 8η επέτειο γάμου με τον Πρίγκιπα Harry

8 χρόνια μετά τον γάμο που παρακολούθησε σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης, η Meghan Markle δημοσίευσε προσωπικές φωτογραφίες από τη μεγάλη ημέρα στο Windsor

Οκτώ χρόνια μετά τη λαμπερή βασιλική τελετή της 19ης Μαΐου 2018, η Meghan Markle αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειο γάμου τους με έναν βαθιά προσωπικό τρόπο, δημοσιεύοντας στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα που παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας.

Οι εικόνες, που χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές αναρτήσεις, πρόσφεραν στους followers του ζευγαριού μια πιο ιδιωτική και συναισθηματική ματιά στον γάμο τους. Η πρώτη ανάρτηση επικεντρωνόταν στην τελετή και τη δεξίωση, ενώ η δεύτερη αποκάλυπτε στιγμές από το βραδινό πάρτι στο Frogmore House. Η Meghan Markle συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη φράση: «Πριν από οκτώ χρόνια σαν σήμερα…». Μια σύντομη αλλά φορτισμένη λεζάντα που άφησε τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

Στα στιγμιότυπα από το St. George’s Chapel, όπου το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry εμφανίζονται πιο χαλαροί και αυθόρμητοι από ποτέ. Πολλές από τις φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες, δημιουργώντας μια έντονα ρομαντική και νοσταλγική αίσθηση. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν candid στιγμές του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης αλλά και φωτογραφίες από τη δεξίωση στο St. George’s Hall, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο γεύμα μετά την τελετή.

Ωστόσο, η δεύτερη ανάρτηση ήταν αυτή που τράβηξε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού. Οι εικόνες από το βραδινό πάρτι στο Frogmore House παρουσίαζαν τον Πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle σε πολύ πιο χαλαρές στιγμές, να χορεύουν, να γελούν και να απολαμβάνουν τη βραδιά μαζί με στενούς φίλους και συγγενείς. Οι φωτογραφίες αυτές έδωσαν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχε παρουσιαστεί δημόσια το 2018. Πιο ανθρώπινη, πιο ανεπιτήδευτη και πιο κοντά στην πραγματική προσωπικότητα του ζευγαριού.

Οι νέες φωτογραφίες λειτούργησαν σαν ένα μικρό ταξίδι πίσω στον χρόνο, σε μια μέρα που είχε χαρακτηριστεί τότε ως «ο γάμος της χρονιάς». Μόνο που αυτή τη φορά, η Meghan Markle δεν επέλεξε να δείξει τη βασιλική λάμψη. Επέλεξε να δείξει τις μικρές, αληθινές στιγμές πίσω από αυτήν.

