Ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ετοιμάζουν δραματική σειρά στο Netflix

Στον γνώριμο για τους ίδιους κόσμο του πόλο επιστρέφουν ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα τηλεοπτική παραγωγή για το Netflix. Το ζευγάρι αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστικών παραγωγών σε μια δραματική σειρά που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την πλατφόρμα. Η σειρά, που δεν έχει ακόμη ανακοινωμένο τίτλο, βασίζεται σε σενάριο που υπογράφει η Francisca X. Hu, γνωστή από τη δουλειά της στη σειρά «Teacup».

Η ιστορία τοποθετείται στο Wellington της Φλόριντα, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς προορισμούς για το άθλημα του πόλο, και εστιάζει στις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα σε δύο αντίπαλες ομάδες και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δράμα που επιχειρεί να αναδείξει τόσο την πολυτέλεια όσο και τις εντάσεις πίσω από έναν κόσμο που συχνά χαρακτηρίζεται ως «άθλημα των βασιλιάδων».

Το νέο πρότζεκτ φαίνεται να αποτελεί φυσική συνέχεια της ντοκιμαντερίστικης σειράς «Polo» του 2024, η οποία παρακολουθούσε ομάδες που συμμετείχαν στο U.S. Open Polo Championship. Αν και η συγκεκριμένη παραγωγή δεν σημείωσε μεγάλη απήχηση και ολοκληρώθηκε σε μία σεζόν, αποτέλεσε προσωπικό εγχείρημα του πρίγκιπα Harry, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με το άθλημα.

Η νέα δραματική εκδοχή φιλοδοξεί να διευρύνει την οπτική γύρω από το πόλο, μεταφέροντας την αφήγηση πέρα από τους εύπορους ιδιοκτήτες και τους αθλητές, εστιάζοντας σε ανθρώπινες ιστορίες, συγκρούσεις και κοινωνικές δυναμικές. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι ένα από τα αρκετά που αναπτύσσει το ζευγάρι στο Netflix, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας τους, η οποία πλέον λειτουργεί ως συμφωνία προτεραιότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κινηματογραφικές μεταφορές όπως το «The Wedding Date» και το «Meet Me at the Lake».

Παρά τις συζητήσεις γύρω από τη συνεργασία τους με το Netflix, η επικεφαλής περιεχομένου της πλατφόρμας Bela Bajaria ξεκαθάρισε πρόσφατα ότι η σχέση συνεχίζεται κανονικά, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο τηλεοπτικά όσο και κινηματογραφικά πρότζεκτ. Η νέα σειρά για το πόλο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από προσπάθειες του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle να εδραιώσουν την παρουσία τους στον χώρο της παραγωγής, επιχειρώντας να συνδυάσουν προσωπικά ενδιαφέροντα με αφηγηματικές προσεγγίσεις που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο διεθνές κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

