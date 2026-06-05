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Screen News 05.06.2026

Tom Holland: Ο Spider-Man που αρνείται να «κρεμάσει» τη στολή του

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Ο Tom Holland αναθεωρεί τις δηλώσεις του για τον Spider-Man, δηλώνοντας έτοιμος να συνεχίσει τον ρόλο για όσο τον χρειάζονται
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Tom Holland, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον ρόλο του Spider-Man, φαίνεται πως άλλαξε ρότα στις πεποιθήσεις του για το μέλλον του ως υπερήρωας. Πριν από λίγα χρόνια, το 2021, ο Βρετανός σταρ είχε δηλώσει με βεβαιότητα πως αν συνέχιζε να φορά τη στολή του «ανθρώπου-αράχνη» μετά τα 30, θα σήμαινε πως είχε κάνει κάποιο λάθος στην καριέρα του. Σήμερα, όμως, έχοντας μόλις γιορτάσει τα 30ά του γενέθλια (1η Ιουνίου 2026), ο ίδιος βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά.

Ο Tom Holland ως Spider-Man αιωρείται πάνω από την πόλη κρατώντας έναν άνδρα.
IMDB

Σε μια νέα συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα ταινία του Christopher Nolan, «The Odyssey», ο Holland κλήθηκε να σχολιάσει εκείνη την παλιά του τοποθέτηση. Με μια δόση χιούμορ, άφησε να εννοηθεί πως ίσως η τότε δήλωσή του ήταν μέρος μιας διαπραγματευτικής στρατηγικής: «Ίσως ήταν ένας τρόπος να τρομάξω τη Sony, ώστε να σκεφτούν πως δεν θα έκανα το Spider-Man 4 τώρα που υπήρχε μια νέα συμφωνία στον ορίζοντα», παραδέχτηκε χαρακτηριστικά.

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«Θα το κάνω για όσο με θέλουν»

Πέρα από τα παιχνίδια στρατηγικής, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο ρόλος του Peter Parker αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του. «Η αλήθεια είναι ότι το να παίζω τον Spider-Man ήταν η χαρά της ζωής μου. Πλέον, βρίσκομαι σε μια θέση όπου θα το κάνω για όσο καιρό με θέλουν», δήλωσε, προσθέτοντας αστειευόμενος πως ίσως πρέπει να μεταφέρει το όριο που είχε θέσει στα 37 του χρόνια.

Η Francesca Bridgerton από τη σειρά του Netflix, Bridgerton, σε σκηνή που αφορά τη νέα της ιστορία αγάπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια νέα φιλοσοφία ζωής για το ζευγάρι

Ο 30χρονος πλέον ηθοποιός φαίνεται να βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, θέτοντας νέες προτεραιότητες. Με την προσωπική του ζωή, τη σχέση του με τη συμπρωταγωνίστριά του Zendaya, να ανθίζει, ο Holland δεν νιώθει πλέον την ίδια «αχόρταγη επιθυμία» να δουλεύει ασταμάτητα.

Σε ανάλογη στάση βρίσκεται και η Zendaya, η οποία μετά από ένα καταιγιστικό έτος με τέσσερις ταινίες (The Drama, The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, Dune: Part Three) και την ολοκλήρωση του Euphoria, έχει δηλώσει την ανάγκη της να αποσυρθεί για λίγο από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως παραδέχτηκε η 29χρονη ηθοποιός, μετά από αυτόν τον μαραθώνιο εμφανίσεων, σκοπεύει να «κρυφτεί» για ένα διάστημα, επιδιώκοντας την προσωπική ηρεμία μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Η Zendaya και ο Tom Holland ποζάρουν μαζί σε επίσημη εκδήλωση, με την ηθοποιό να φοράει εντυπωσιακό φόρεμα, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τον «Spider-Man: Brand New Day» να κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου, το κοινό αναμένει με ανυπομονησία να δει αν αυτή η αλλαγή στάσης του Holland θα μεταφραστεί σε ακόμη περισσότερες κινηματογραφικές περιπέτειες για τον αγαπημένο υπερήρωα.

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Spider-Man: Brand New Day Tom Holland
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