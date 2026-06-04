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Cinema 04.06.2026

Netflix: Το «I Will Find You» του Harlan Coben έρχεται να γίνει το νέο καλοκαιρινό θρίλερ-εθισμός

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Η νέα σειρά θρίλερ του Netflix βασισμένη στο best seller του Harlan Coben έρχεται με 8 επεισόδια γεμάτα αγωνία
Πόπη Βασιλείου

Σε μια εποχή όπου το Netflix επενδύει ολοένα και περισσότερο σε σειρές θρίλερ βασισμένες σε best seller μυθιστορήματα, το «I Will Find You» του Harlan Coben έρχεται να προστεθεί στη λίστα των πιο πολυαναμενόμενων κυκλοφοριών της χρονιάς και να διεκδικήσει δυναμικά τη θέση του ως το απόλυτο καλοκαιρινό binge-watch. Με έντονη αγωνία, γρήγορο ρυθμό αφήγησης και ένα μυστήριο που ξεδιπλώνεται σταδιακά από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, η νέα σειρά του Netflix στοχεύει να σε καθηλώσει. Έρχεται 18 Ιουνίου, στο Netflix, να σε κρατήσει μπροστά στην οθόνη μέχρι το τέλος, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει συναισθηματική ένταση και αστυνομική πλοκή υψηλής κλιμάκωσης.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Harlan Coben, ενός από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς αστυνομικής και δραματικής λογοτεχνίας παγκοσμίως, ο οποίος έχει δει δεκάδες έργα του να μετατρέπονται σε τηλεοπτικές επιτυχίες μέσα από συνεργασίες με μεγάλες πλατφόρμες όπως το Netflix.

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Η ιστορία επικεντρώνεται στον Ντέιβιντ Μπάροουζ, έναν άνδρα που βρίσκεται άδικα φυλακισμένος, έχοντας καταδικαστεί για τη δολοφονία του ίδιου του του παιδιού. Η ζωή του μοιάζει να έχει τελειώσει, μέχρι τη στιγμή που μια φωτογραφία που του δείχνει η πρώην κουνιάδα του ανατρέπει τα πάντα, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο γιος του ίσως είναι ακόμα ζωντανός. Από εκείνη τη στιγμή, ο πρωταγωνιστής οδηγείται σε μια απελπισμένη και επικίνδυνη απόδραση από τη φυλακή, αποφασισμένος να ανακαλύψει την αλήθεια, να βρει το παιδί του και να αποδείξει την αθωότητά του. Η αφήγηση χτίζεται πάνω σε συνεχείς ανατροπές, στοιχεία μυστηρίου και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές που ενισχύουν τη δραματική ένταση.

Το «I Will Find You» αποτελείται από 8 επεισόδια διάρκειας περίπου 45 λεπτών, κάτι που το καθιστά ιδανικό για binge-watching, είτε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο είτε σε μία συνεχόμενη νύχτα για όσους αγαπούν τις σειρές που δεν αφήνουν περιθώριο για παύση. Η δομή του είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε κάθε επεισόδιο να τελειώνει με ερωτήματα που σε οδηγούν κατευθείαν στο επόμενο, ενισχύοντας τη συνολική αίσθηση αγωνίας και προσμονής.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Sam Worthington, γνωστός παγκοσμίως από την τριλογία «Avatar», ο οποίος ενσαρκώνει τον Ντέιβιντ Μπάροουζ δίνοντας ένταση, συναισθηματικό βάθος και μια πιο ανθρώπινη διάσταση στον χαρακτήρα. Δίπλα του εμφανίζεται η Britt Lower, σε έναν ρόλο-κλειδί που συμβάλλει στην εξέλιξη της ιστορίας και στη σταδιακή αποκάλυψη της αλήθειας. Η χημεία του καστ και η σκηνοθετική προσέγγιση δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό δράμα και το καθαρό αστυνομικό θρίλερ.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της σειράς έχει και ο ίδιος ο Harlan Coben, ο οποίος συμμετέχει ως executive producer, διασφαλίζοντας ότι η τηλεοπτική μεταφορά παραμένει πιστή στο ύφος και τη φιλοσοφία του βιβλίου του. Μαζί του βρίσκεται ο Robert Hull, showrunner και δημιουργός με εμπειρία από επιτυχημένες τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Veronica Mars», «Gotham» και «Gossip Girl», γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για ένα καλοδουλεμένο και αφηγηματικά δυνατό αποτέλεσμα.

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