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Cinema 24.07.2026

Από Spider-Man σε θρύλος του χορού: Η νέα μεταμόρφωση του Tom Holland θα σε εκπλήξει

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Ο Tom Holland ξεκινά μαθήματα χορού για να υποδυθεί τον θρυλικό χορευτή Fred Astaire στη νέα βιογραφική ταινία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tom Holland θα υποδυθεί τον Fred Astaire σε νέα βιογραφική ταινία.
  • Ο ηθοποιός κάνει μαθήματα χορού και προετοιμάζεται για τον απαιτητικό ρόλο.
  • Θέλει να εκτελέσει ο ίδιος όλες τις χορευτικές σκηνές χωρίς σωσία.
  • Ο ρόλος του Fred Astaire αποτελεί μεγάλη πρόκληση και δοκιμασία για τον Holland.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Holland ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας του, καθώς πρόκειται να υποδυθεί τον θρυλικό Fred Astaire στη νέα βιογραφική ταινία για τη ζωή του. Ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει ήδη ξεκινήσει μαθήματα χορού και προετοιμασία για να μπορέσει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την κομψότητα και το μοναδικό στιλ ενός από τους σημαντικότερους performers στην ιστορία του κινηματογράφου. Για τον Tom Holland, η συγκεκριμένη πρόκληση συνδυάζει ενθουσιασμό αλλά και αρκετό άγχος. Όπως παραδέχτηκε, θέλει να κάνει τον Fred Astaire περήφανο.

Holland Prada
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Ο πρωταγωνιστής του Spider-Man μίλησε για το νέο του κινηματογραφικό εγχείρημα στην εκπομπή Good Morning America, αποκαλύπτοντας πως μόλις ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις θα επιστρέψει στο dance studio για ακόμη περισσότερη προπόνηση. Ο ίδιος τόνισε πως αγαπά τις προκλήσεις που τον βγάζουν από τη ζώνη άνεσής του και ο ρόλος του Fred Astaire είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες του. Η ταινία απαιτεί όχι μόνο υποκριτική, αλλά και εντυπωσιακές χορευτικές ικανότητες.

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Το μεγάλο στοίχημα για τον Tom Holland είναι να τιμήσει την κληρονομιά του Fred Astaire με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Ο ηθοποιός θέλει να εκτελέσει ο ίδιος όλες τις χορευτικές σκηνές, χωρίς τη βοήθεια σωσία, και μάλιστα να γυριστούν με μακρινά πλάνα ώστε το κοινό να βλέπει πραγματικά την κίνησή του. Μία επιλογή που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο Astaire παρουσίαζε τις θρυλικές χορογραφίες του.

Ο Tom Holland θέλει να φέρει ξανά τη μαγεία του Fred Astaire στη μεγάλη οθόνη

Ο Tom Holland αποκάλυψε πως οι πρώτες του πρόβες για τον ρόλο ήταν μια εμπειρία γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία ένιωσε τεράστιο ενθουσιασμό για την ευκαιρία να υποδυθεί έναν τόσο εμβληματικό καλλιτέχνη, ενώ από την άλλη ένιωσε το βάρος της ευθύνης.

Η Francesca Bridgerton από τη σειρά του Netflix, Bridgerton, σε σκηνή που αφορά τη νέα της ιστορία αγάπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Fred Astaire θεωρείται ένας από τους κορυφαίους χορευτές και performers όλων των εποχών, με μία καριέρα που κράτησε δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στο Hollywood. Οι κινήσεις του, η κομψότητά του και ο ιδιαίτερος τρόπος που συνδύαζε χορό, μουσική και υποκριτική τον έκαναν μοναδικό.

Η νέα ταινία αναμένεται να παρουσιάσει τη ζωή και την πορεία ενός καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα τα κινηματογραφικά μιούζικαλ.

Από τον Spider-Man στον θρυλικό χορευτή του Hollywood

Ο Tom Holland έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν φοβάται τις απαιτητικές μεταμορφώσεις. Παρότι έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Peter Parker / Spider-Man, έχει δείξει το ταλέντο του και στον χορό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο παρελθόν.

https://www.instagram.com/tomholland2013/
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Τώρα καλείται να ακολουθήσει τα βήματα ενός πραγματικού θρύλου της σκηνής. Ο Fred Astaire πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 30 μιούζικαλ και έγραψε ιστορία μέσα από τις συνεργασίες του με την Ginger Rogers σε κλασικές ταινίες όπως τα Top Hat, Swing Time και Shall We Dance.

Η πρόκληση είναι τεράστια, όμως ο Tom Holland φαίνεται αποφασισμένος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να δημιουργήσει μία αξέχαστη κινηματογραφική ερμηνεία.

https://www.instagram.com/tomholland2013/
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Η μεταμόρφωση του Tom Holland σε Fred Astaire αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κινηματογραφικά projects των επόμενων χρόνων, με τον ηθοποιό να ετοιμάζεται να αποδείξει πως η μαγεία του χορού μπορεί να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

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