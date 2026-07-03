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Screen News 03.07.2026

Zendaya για Tom Holland: «Είναι η ψυχή του Spider-Man – Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του»

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Η Zendaya μιλά για την απόλυτη αφοσίωση του συζύγου της, Tom Holland, στον ρόλο του Spider-Man ενόψει της νέας ταινίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Zendaya θαυμάζει την αφοσίωση του Tom Holland στον ρόλο του Spider-Man για δέκα χρόνια.
  • Η επιτυχία του franchise Spider-Man συνδέεται άρρηκτα με τη δουλειά του Holland πέρα από την υποκριτική.
  • Ο Holland σέβεται το κοινό και θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη στην ιστορία του Peter Parker.
  • Η Zendaya περιγράφει τον Holland ως τελειομανή, με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια του ρόλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Zendaya δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της, Tom Holland, αναγνωρίζοντας την αμέριστη αφοσίωση που επιδεικνύει στον εμβληματικό ρόλο του Spider-Man εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια. Με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», όπου το ζευγάρι μοιράζεται ξανά την οθόνη, η διάσημη ηθοποιός υπογράμμισε ότι η συνεισφορά του Holland ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της υποκριτικής.

Η Zendaya και ο Tom Holland ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους που ενθουσίασε τους fans.

Σύμφωνα με τη Zendaya, η επιτυχία του franchise είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον επαγγελματισμό του Holland, ο οποίος δεν περιορίζεται απλώς στην ερμηνεία του ήρωα. «Σίγουρα δεν θα ήταν η ταινία που είναι χωρίς τον Tom. Δεν μιλάω μόνο για την ερμηνεία του, αλλά για όλη την επίπονη δουλειά που κάνει πίσω από τις κάμερες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η ηθοποιός εξήγησε ότι η στάση του πηγάζει από τον βαθύ σεβασμό που τρέφει για το κοινό του franchise: «Νοιάζεται πραγματικά για τους ανθρώπους που ταυτίζονται με τον χαρακτήρα. Θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη στην ιστορία του Peter Parker και σε όσα πρεσβεύει για τόσους θαυμαστές παγκοσμίως».

Η Francesca Bridgerton από τη σειρά του Netflix, Bridgerton, σε σκηνή που αφορά τη νέα της ιστορία αγάπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο απόλυτος τελειομανής στο πλατό

Εμβαθύνοντας στον τρόπο εργασίας του συζύγου της, η Zendaya επισήμανε ότι ο Holland διαθέτει ένα σπάνιο επίπεδο εγρήγορσης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Τίποτα δεν ξεφεύγει από την προσοχή του. Είναι τόσο προσηλωμένος και σχολαστικός σε κάθε λεπτομέρεια, τόσο όσον αφορά τον Spider-Man όσο και την ανθρώπινη πλευρά του Peter Parker», ανέφερε, τονίζοντας τον τελειομανή χαρακτήρα του.

Η Zendaya με λευκό Louis Vuitton φόρεμα σε στυλ Old Hollywood glamour στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/thedrama/?hl=el

Μια κοινή πορεία ζωής και καριέρας

Η σχέση τους, η οποία ξεκίνησε από τα πλατό του «Spider-Man: Homecoming» το 2016, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Μετά από χρόνια διακριτικής πορείας και πολλών φημών, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του το 2021, ενώ το 2025 επισφράγισαν τον έρωτά τους με τον αρραβώνα τους, συνεχίζοντας να στηρίζουν ο ένας τον άλλον τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στα απαιτητικά επαγγελματικά τους βήματα.

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Spider-Man: Brand New Day Tom Holland Zendaya
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