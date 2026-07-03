TOQUEL: Κυκλοφόρησε το νέο album «10 (Part 2)» – Δείτε το tracklist

Ο TOQUEL ολοκληρώνει το album project «10» με το «10 (Part 2)», παρουσιάζοντας 10 νέα tracks και συνεργασίες με Bloody Hawk, RACK και Saske

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το νέο album του TOQUEL, «10 (Part 2)», ολοκληρώνοντας το project «10».

Το «10 (Part 1)» ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια streams και μπήκε στο Spotify Top Albums Debut Global.

Το «10 (Part 2)» περιλαμβάνει δέκα νέα τραγούδια με συνεργασίες και παραγωγές από γνωστούς καλλιτέχνες.

Ο TOQUEL είναι cover artist της playlist New Music Friday Greece στο Spotify, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο TOQUEL, ένας από τους πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της ελληνικής urban σκηνής, παρουσιάζει το «10 (Part 2)», ολοκληρώνοντας το φιλόδοξο album project «10», λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου μέρους.

Το «10 (Part 1)» γνώρισε τεράστια επιτυχία από την πρώτη κιόλας ημέρα της κυκλοφορίας του, ξεπερνώντας ήδη τα 60 εκατομμύρια streams και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική απήχηση του TOQUEL στο ελληνικό κοινό, ενώ κατάφερε να εισέλθει στο Spotify Top Albums Debut Global, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

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Το δεύτερο μέρος του album περιλαμβάνει δέκα ολοκαίνουργια tracks, με σημαντικές συνεργασίες με τους Bloody Hawk, RACK και Saske, ενώ οι Beyond, BoyPanda και Obiedaz αναλαμβάνουν τις παραγωγές, δημιουργώντας ένα δυναμικό σύνολο που αναμένεται να κυριαρχήσει στις streaming πλατφόρμες.

Με αφορμή την κυκλοφορία του «10 (Part 2)», ο TOQUEL επιλέχθηκε ως cover artist της playlist New Music Friday Greece στο Spotify, μία από τις σημαντικότερες editorial playlists της πλατφόρμας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που συνοδεύει κάθε νέα του κυκλοφορία.

Με εκατομμύρια streams στο ενεργητικό του, αμέτρητες επιτυχίες, διαμαντένιες και πολυπλατινένιες πωλήσεις, ο TOQUEL συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα. Με μια πορεία γεμάτη πρωτιές, ρεκόρ και ιστορικά επιτεύγματα για την ελληνική rap σκηνή, ο TOQUEL έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους rap καλλιτέχνες της γενιάς του.

Με το «10 (Part 2)», ο TOQUEL ολοκληρώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το project «10», αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά και να βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Tracklist

1. SHOWTIME

2. XERIA KATHARA (feat. Beyond)

3. MORE PUTA (feat. RACK & Beyond)

4. A$$AP (feat. Obiedaz)

5. ANASA (feat. BoyPanda)

6. XIMEROMA (feat. Saske & Beyond)

7. KAMIA (feat. Beyond)

8. GEITONIA KAI TILEFONO (feat. Bloody Hawk & Beyond)

9. GIA MENA (feat. BoyPanda)

10. VACE ZELA