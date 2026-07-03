ΣΚΑΪ: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Κώστα Τσουρό – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Τέλος στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ μετά το πρόωρο φινάλε της εκπομπής «Το 'χουμε»

Με μια ματιά Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσουρό.

Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε την infotainment εκπομπή «Το 'χουμε» στη μεσημεριανή ζώνη.

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Ο σταθμός ευχαρίστησε τον Κώστα Τσουρό για τον επαγγελματισμό του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οριστική αυλαία πέφτει στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΪ, όπως γνωστοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός με επίσημη ανακοίνωση την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έκανε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν το ντεμπούτο του στη μεσημεριανή ζώνη του ΣΚΑΪ, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της infotainment εκπομπής «Το ‘χουμε».

Η εκπομπή, ωστόσο, ολοκλήρωσε την πορεία της νωρίτερα από το προγραμματισμένο φινάλε της σεζόν, καθώς οι επιδόσεις της στην τηλεθέαση δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες του σταθμού. Λίγες ημέρες μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής, ο ΣΚΑΪ επισημοποίησε και τη λήξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσουρό.

Κώστας Τσουρός: Οριστικό τέλος στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ

Στην ανακοίνωσή του, ο σταθμός αναφέρει:

«Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή “Το ‘χουμε!”! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια».