Hugh Jackman: Η απαιτητική προπόνηση με αλυσίδες στα 57 του χρόνια

Ο Hugh Jackman εντυπωσιάζει ξανά με την ακραία προπόνησή του, εκτελώντας push-ups με βαριές αλυσίδες και δείχνοντας ότι η φυσική κατάσταση δεν έχει ηλικία

Με μια ματιά Ο 57χρονος Hugh Jackman εκτελεί push-ups με αλυσίδες για επιπλέον αντίσταση.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε βίντεο της απαιτητικής προπόνησής του στα social media.

Ο Jackman αστειεύεται με την προπονήτριά του, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της φόρμας.

Η γυμναστική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, για ρόλους και πνευματική ισορροπία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Hugh Jackman αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, τουλάχιστον όταν μιλάμε για τη φυσική του κατάσταση. Ο 57χρονος σταρ του Hollywood, που έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με ρόλους που απαιτούν κορυφαία φυσική κατάσταση και μυϊκή διάπλαση, μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακόλουθούς του στα social media ένα στιγμιότυπο από την έντονη προπόνησή του, αφήνοντας τους πάντες άφωνους.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο Jackman δεν αρκείται σε μια απλή σειρά push-ups. Προκαλώντας τα όρια της αντοχής του, ο ηθοποιός εκτελεί την άσκηση έχοντας κρεμασμένες στον λαιμό του βαριές αλυσίδες, προσθέτοντας επιπλέον αντίσταση στο σωματικό του βάρος. Με το κλασικό κομμάτι «Push It» των Salt-N-Pepa να δίνει τον ρυθμό στο background, ο ηθοποιός ολοκληρώνει το σετ του με αξιοσημείωτη ευκολία, παρά τον εμφανή βαθμό δυσκολίας.

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Το χιουμοριστικό μήνυμα προς την προπονήτριά του

Όπως φαίνεται, η ένταση της προπόνησης είναι απόλυτα συντονισμένη από την προπονήτριά του, Beth, την οποία ο Jackman δεν παρέλειψε να αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής του με δόσεις χιούμορ. «Καλύτερα να παραμένεις σε φόρμα, παρά να την κυνηγάς. Αυτό το θυμίζω στον εαυτό μου κάθε φορά που η Μπεθ θέλει άλλο ένα σετ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αμεσότητα του ηθοποιού φάνηκε και στο τέλος του βίντεο, όπου, αν και εμφανώς καταπονημένος από την προσπάθεια, ξεσπά σε γέλια, δείχνοντας την ευχάριστη διάθεση που διατηρεί ακόμα και κατά τη διάρκεια των πιο εξαντλητικών προπονήσεων.

Μια ζωή αφιερωμένη στην ευεξία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Hugh Jackman εντυπωσιάζει με την πειθαρχία του. Ο πρωταγωνιστής του Wolverine έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η γυμναστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του, όχι μόνο για τις ανάγκες των ρόλων του, αλλά και για την πνευματική του ισορροπία. Η επιλογή του να μοιράζεται τέτοια στιγμιότυπα λειτουργεί συχνά ως έμπνευση για τους θαυμαστές του, υπενθυμίζοντας πως η συνέπεια είναι το «κλειδί» για τη διατήρηση της υγείας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με αυτή του την ανάρτηση, ο Jackman επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένας από τους πιο δραστήριους και αφοσιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του, καταφέρνοντας να διατηρεί ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης που θα ζήλευαν πολλοί νεότεροί του.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ