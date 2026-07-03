«Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» by ΕΚΚΟΜΕΔ: Η νέα κατηγορία των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ που αναδεικνύει την μουσική μέσα από τον κινηματογράφο

Με μια ματιά Νέα κατηγορία "Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST" στα Mad VMA 2026, σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Η κατηγορία αναδεικνύει τη βαθιά σχέση κινηματογράφου και μουσικής, προωθώντας τον ελληνικό κινηματογράφο.

Υποψηφιότητες από διάφορες ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, με το soundtrack να θεωρείται βασικό αφηγηματικό εργαλείο.

Νικητής αναδείχθηκε ο Μίνως Μάτσας για τη μουσική της ταινίας «Καποδίστριας». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ γράφεται φέτος ένα νέο κεφάλαιο που δεν αφορά μόνο τη μουσική σκηνή, αλλά και τον ίδιο τον κινηματογράφο. Για πρώτη φορά εισάγεται η κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» by ΕΚΚΟΜΕΔ, φέρνοντας στο επίκεντρο τα τραγούδια και τις συνθέσεις που δεν συνόδευσαν απλώς τις ταινίες της χρονιάς, αλλά καθόρισαν τον συναισθηματικό τους πυρήνα. Από τα μεγάλα ελληνικά box office success μέχρι πιο καλλιτεχνικές παραγωγές, η μουσική συναντά την εικόνα σε μια ένωση με σκοπό την προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου .Η νέα αυτή κατηγορία δεν αποτελεί μια απλή προσθήκη στο line-up των βραβείων. Αντιθέτως, έρχεται να καθιερωθεί ως θεσμός που θα αναδεικνύει κάθε χρόνο τη βαθιά σχέση κινηματογράφου και μουσικής. Σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ, τα Mad VMA δίνουν βήμα σε δημιουργούς που κατάφεραν να μετατρέψουν τις ταινίες σε ηχητικές εμπειρίες, ενισχύοντας τη δραματικότητα, το συναίσθημα και την ταυτότητα κάθε ιστορίας.

Οι υποψηφιότητες για την κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» by ΕΚΚΟΜΕΔ στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ συγκέντρωσαν ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών και μουσικών προσεγγίσεων, αποτυπώνοντας τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο σινεμά και τη μουσική δημιουργία. Η λίστα των υποψηφιοτήτων συμπεριελάμβανε τον «Καποδίστρια» του Μίνω Μάτσα, την ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» με το τραγούδι «Εκεί Που Όλα Γίνονται» του Μικέ Μπίλη, τη «Σπασμένη Φλέβα» με την μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, και το ομώνυμο τραγούδι των LEX και Kepler Is Free, καθώς και την ταινία «Εμείς: Μια Ταινία Για Τον Bloody Hawk» σε μουσική Nico Sofianou και Bloody Hawk.

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Συνεχίζοντας, περιελάμβανε την «Τελευταία Κλήση» σε μουσική Coti K, το «Our Wildest Days» σε σύνθεση του Κωστή Μαραβέγια, το «Φίλοι Για Πάντα» με μουσική από τον Γιώργο Σουμελίδη και το ομώνυμο τραγούδι των Stavento και Ήβης Αδάμου, αλλά και το «Kyuka: Before Summer’s End» σε μουσική Kostis Charamountanis. Η λίστα συμπληρώνεται από το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» σε μουσική των Σταύρου Μητρόπουλου και Μαριλένας Ορφανού και το τραγούδι «Ορίζοντας» της Σίλιας Κατραλή, καθώς και το «Ο Έρωτας Γράφεται…» σε μουσική του Κωνσταντίνου Κωτούλα και το ομώνυμο τραγούδι από την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη.

Στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, η νέα κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» by ΕΚΚΟΜΕΔ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με την απονομή να πραγματοποιείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδα Χριστόπουλο, και την αναγνωρισμένη ηθοποιό Στεφανία Γουλιώτη. Στο πλαίσιο της βραδιάς έγινε ειδική αναφορά στη στρατηγική συνεργασία που συνδέει τις δύο βιομηχανίες, με φόντο και τη μεγάλη εξέλιξη που έρχεται το 2027, όταν τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο της χώρας στον οπτικοακουστικό χώρο.

Παράλληλα, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε για τη σημασία αυτής της σύμπραξης, τονίζοντας τη δυναμική σύνδεση των Mad VMA με τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές εξελίξεις. Η κατηγορία συγκέντρωσε υποψηφιότητες από σημαντικές ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, αναδεικνύοντας τον ρόλο του soundtrack ως βασικό αφηγηματικό εργαλείο. Μετά την ψηφοφορία και την απονομή, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Μίνως Μάτσας για τη μουσική της ταινίας «Καποδίστριας», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή.

Η απονομή της 17ης Ιουνίου 2026 στο Tae Kwon Do δεν αφορά μόνο ένα μουσικό event. Αφορά μια συνολική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η σχέση ήχου και εικόνας στην Ελλάδα. Και το πιο σημαντικό: αυτή η κατηγορία δεν είναι προσωρινή. Τα Mad VMA δημιουργούν έναν νέο θεσμό που θα επιστρέφει κάθε χρόνο, αναδεικνύοντας τη μουσική του σινεμά ως ισότιμο πρωταγωνιστή.

Το φετινό βραβείο για το «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας & OST» by ΕΚΚΟΜΕΔ είναι η απόδειξη ότι η μουσική δεν συνοδεύει πια τον κινηματογράφο αλλά τον ολοκληρώνει.

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