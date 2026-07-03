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Μουσική 03.07.2026

Jorja Smith: Η συνεργασία με τον WizKid που όλοι συζητούν – Το «What Are the Odds» ήδη ξεχωρίζει

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Με το νέο της άλμπουμ να κυκλοφορεί τον Αύγουστο και το single «Alive» με τον WizKid να κερδίζει ήδη προσοχή, η Jorja Smith επανέρχεται δυναμικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Jorja Smith ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ «What Are the Odds», που κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου.
  • Το νέο της τραγούδι «Alive» είναι συνεργασία με τον Afrobeats καλλιτέχνη WizKid.
  • Το άλμπουμ εξερευνά ήχους από UK garage, grime και house, με ένταση και συναισθηματικό βάθος.
  • Το «What Are the Odds» περιλαμβάνει 12 κομμάτια, με συνεργασίες και γνωστά singles.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jorja Smith επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή μουσική σκηνή και αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στη σύγχρονη R&B και UK urban μουσική, θα έχεις ήδη καταλάβει ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο «What Are the Odds», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την τρίτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά και μια νέα δημιουργική φάση στην πορεία της.

https://www.instagram.com/jorjasmith_/
https://www.instagram.com/jorjasmith_/

Μαζί με την ανακοίνωση, η Jorja Smith κυκλοφόρησε και το νέο της τραγούδι «Alive», στο οποίο συνεργάζεται με τον WizKid, έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της Afrobeats παγκόσμιας σκηνής. Το κομμάτι αποτυπώνει τη χημεία δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων, με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην ερωτική ευφορία και τη χαλαρή καλοκαιρινή ενέργεια.

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Αν μπεις λίγο πιο βαθιά στη φιλοσοφία του άλμπουμ, θα δεις ότι η Jorja Smith δεν ακολουθεί μια τυπική συνταγή επιτυχίας. Αντίθετα, όπως η ίδια αναφέρει, το project δημιουργήθηκε φυσικά, χωρίς αυστηρό σχεδιασμό, μέσα από στιγμές έμπνευσης και ελευθερίας στο στούντιο. Μαζί με τον παραγωγό P2J, εξερεύνησε ήχους από UK garage, grime και house, χτίζοντας ένα μουσικό σύνολο που συνδυάζει ένταση και συναισθηματικό βάθος.

Το «Alive» ξεχωρίζει ήδη ως ένα από τα πιο δυνατά σημεία της νέας εποχής της, καθώς αποτυπώνει την αίσθηση του έρωτα στα πρώτα του στάδια, τότε που όλα μοιάζουν πιο φωτεινά και αυθόρμητα. Η συνεργασία με τον WizKid προσθέτει μια Afrobeats διάσταση που δίνει στο κομμάτι διεθνή χαρακτήρα και ακόμα μεγαλύτερη απήχηση. Το νέο άλμπουμ «What Are the Odds» περιλαμβάνει 12 κομμάτια, ανάμεσά τους συνεργασίες με τον Devlin, αλλά και ήδη γνωστά singles όπως το «What’s Done Is Done». Η Jorja Smith φαίνεται να κινείται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, συνδυάζοντας προσωπικούς στίχους με πιο πειραματικές παραγωγές.

https://www.instagram.com/wizkidayo/
https://www.instagram.com/wizkidayo/

Παράλληλα, η κυκλοφορία του άλμπουμ θα συμπέσει με την εμφάνισή της στο London’s All Points East, όπου θα μοιραστεί τη σκηνή με την Tems, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας της στη σύγχρονη παγκόσμια μουσική σκηνή.

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Jorja Smith Wizkid μουσική ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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