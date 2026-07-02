Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 02.07.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς έρχεται στο MAD TV στις 12 Ιουλίου

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Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχονται στο MAD TV στις 12 Ιουλίου στις 20:00 με όλες τις μεγάλες εμφανίσεις της βραδιάς
Mad.gr

Τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις οθόνες μας, μεταφέροντας στο τηλεοπτικό κοινό όλη τη λάμψη, την ενέργεια και τις δυνατές στιγμές της πιο σημαντικής μουσικής διοργάνωσης της χώρας. Μετά από μία sold out βραδιά στο Tae Kwon Do, γεμάτη εντυπωσιακές εμφανίσεις, μεγάλες συνεργασίες και βραβεύσεις που συζητήθηκαν, ήρθε η ώρα όσοι δεν βρέθηκαν εκεί να ζήσουν το απόλυτο μουσικό event του καλοκαιριού.

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Η τηλεοπτική μετάδοση των Mad Video Music Awards 2206 από την ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 2ο:00 μέσα από τη συχνότητα του MAD TV. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατομμύρια τηλεθεατές και φέρνει στο προσκήνιο τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Οι φετινές απονομές, οι viral στιγμές, οι εκπλήξεις και οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν αναμένεται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, σε μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και pop culture όσο καμία άλλη διοργάνωση στην Ελλάδα.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει όλες τις μεγάλες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη σκηνή του Tae Kwon Do, εκεί όπου χιλιάδες θεατές έδωσαν το «παρών» σε μια από τις πιο εντυπωσιακές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Το φετινό concept «Summer in Greece» έδωσε τον τόνο της βραδιάς, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν καλοκαιρινό προορισμό γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες εμπνευσμένες από το ελληνικό καλοκαίρι. Παράλληλα, το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το «Summer in Greece», σε διασκευή από την Ελένη Φουρέιρα, τον FY και τον Moose, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της βραδιάς και συνόδευσε το εντυπωσιακό opening.

Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Tae Kwon Do, αλλά και όσοι θέλουν να ξαναζήσουν τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό τηλεοπτικό show την Κυριακή, 12 Ιουλίου στις 20:00 αποκλειστικά στο MAD TV.

Με μεγάλα ονόματα, λαμπερές εμφανίσεις, συγκινητικές βραβεύσεις και το απόλυτο καλοκαιρινό mood, τα Mad Video Music Awards 2206 από την ΔΕΗ υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη μουσική και θέαμα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα από τα τηλεοπτικά γεγονότα που θα συζητηθούν περισσότερο αυτό το καλοκαίρι.

 

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MAD TV Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
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