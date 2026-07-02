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Cinema 02.07.2026

Selena Gomez και Timothée Chalamet – Το trailer του «Not Alone» μόλις έσκασε και ανυπομονουμε για την πρεμιέρα!

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Το πρώτο trailer του «Not Alone» κυκλοφόρησε, με τους Timothée Chalamet και Selena Gomez σε μια νέα animated sci-fi ταινία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της animated sci-fi ταινίας «Not Alone» με πρωταγωνιστές τη Selena Gomez και τον Timothée Chalamet.
  • Ο Timothée Chalamet κάνει το ντεμπούτο του στο animation ως ο εσωστρεφής μηχανικός Joe.
  • Η Selena Gomez δανείζει τη φωνή της στην αστροβοτανολόγο Fran, δημιουργό πυραύλου με φυτικά καύσιμα.
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία του δημιουργού των Minions, αναμένεται στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πρώτο επίσημο trailer του «Not Alone» είναι εδώ και μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη νέα animated sci-fi ταινία των Illumination και Universal Pictures, η οποία αναμένεται να φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2027. Η παραγωγή σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Timothée Chalamet στον κόσμο του animation, με τον πολυβραβευμένο ηθοποιό να ενώνει τις δυνάμεις του με τη Selena Gomez, η οποία επίσης συμμετέχει στο voice cast.

timothee chalamet_selena gomez

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Timothée Chalamet δανείζει τη φωνή του στον Joe, έναν χαρακτήρα που περιγράφεται ως: «εσωστρεφή μηχανικό πυραύλων που ζει μια ήσυχη και μοναχική ζωή». Από την άλλη, η Selena Gomez υποδύεται τη Fran, η οποία είναι: «λαμπρή αστροβοτανολόγο που αναπτύσσει τον πρώτο πύραυλο που λειτουργεί με φυτικά καύσιμα στον κόσμο».

Selena Gomez και Timothée Chalamet ενώνουν δυνάμεις στη νέα animated ταινία «Not Alone»

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Όταν οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με σκοπό την εναρκτήρια εκτόξευση του επαναστατικού πυραύλου, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα». Η ιστορία, όμως, δεν σταματά εκεί. Η καθημερινότητα του Joe ανατρέπεται όταν τρεις μικροσκοπικοί εξωγήινοι εμφανίζονται ξαφνικά στο σπίτι του.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη περίληψη: «Η ζωή γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι, μικροσκοπικοί, άτακτοι και αξιολάτρευτοι, βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Joe. Οι Dunk, Welly και Shirm βρίσκονται σε διαπλανητική καταδίωξη από έναν ζηλιάρη και ανίκανο αξιωματικό του νόμου ονόματι Zandro. Καθώς η τριάδα αναζητά τρόπο να επιστρέψει στον πλανήτη της, βάζει στο στόχαστρο τον πύραυλο της Fran ως το εισιτήριο για τη σωτηρία της».

selena_gomez
https://www.instagram.com/selenagomez/

Τη σκηνοθεσία του «Not Alone» υπογράφει ο Éric Guillon, ο δημιουργός που βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό των επιτυχημένων franchises «Despicable Me» και «Minions». Στο project συνεργάζονται επίσης οι Claire Dodgson και Jonathan del Val.

timothe_chalamet
https://www.instagram.com/actorawards/

Σύμφωνα με το World of Reel, το «Not Alone» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 16 Απριλίου 2027.

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Selena Gomez Timothée Chalamet TRAILER ΤΑΙΝΙΑ
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