Cinema 16.08.2026

«Michael: Part 2»: Πότε θα γίνει η επιστροφή του Michael Jackson στη μεγάλη οθόνη

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Το «Michael: Part 2» έρχεται με τα γυρίσματα να προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα και την πρεμιέρα να τοποθετείται στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το «Michael: Part 2» ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το δεύτερο μισό της ζωής και καριέρας του Michael Jackson.
  • Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.
  • Τα γυρίσματα του «Michael: Part 2» αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στο 2026 ή στις αρχές του 2027.
  • Η ταινία θα καλύψει μία περίοδο τεράστιων μουσικών επιτυχιών και παγκόσμιας αναγνώρισης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιστορία του Michael Jackson στη μεγάλη οθόνη φαίνεται πως δεν θα ολοκληρωθεί με μία μόνο ταινία. Το κινηματογραφικό project για τη ζωή και την καριέρα του Βασιλιά της Pop αποκτά συνέχεια, καθώς το «Michael: Part 2» βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα και ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το δεύτερο μισό της ζωής και της πολυτάραχης καριέρας του. Σύμφωνα με το Deadline, η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, ενώ τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά ή στις αρχές του 2027. Με άλλα λόγια, το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής ιστορίας του Michael Jackson αρχίζει ήδη να παίρνει μορφή.

michael_jackson
https://www.instagram.com/michaeljackson/

Αν περίμενες να δεις τη συνέχεια της ιστορίας του Michael Jackson, φαίνεται πως η αναμονή έχει πλέον έναν πιο συγκεκριμένο ορίζοντα. Το «Michael: Part 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Deadline. Η δεύτερη ταινία θα επικεντρωθεί στο δεύτερο μισό της ζωής και της καριέρας του Michael Jackson, ανοίγοντας έτσι ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή. Πρόκειται για μία περίοδο γεμάτη τεράστιες μουσικές επιτυχίες, παγκόσμια αναγνώριση, αλλά και γεγονότα που διαμόρφωσαν με καθοριστικό τρόπο την εικόνα του Michael Jackson στα επόμενα χρόνια της ζωής του.

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Το επόμενο μεγάλο βήμα για την παραγωγή είναι φυσικά τα γυρίσματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η κινηματογράφηση του «Michael: Part 2» αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στο 2026 ή στις αρχές του 2027. Το χρονοδιάγραμμα αυτό σημαίνει πως η παραγωγή βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας, όμως η προοπτική μιας κυκλοφορίας μέσα στο 2027 ή το 2028 δείχνει ότι το project έχει ήδη μπει σε πιο συγκεκριμένη τροχιά. Για μία ταινία τέτοιου μεγέθους, η διαδικασία απαιτεί φυσικά σημαντικό χρόνο, ειδικά όταν το αντικείμενο είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο για το «Michael: Part 2» είναι το χρονικό σημείο στο οποίο θα επικεντρωθεί. Η ταινία θα καλύψει το δεύτερο μισό της ζωής και της καριέρας του Michael Jackson, επομένως θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία περίοδο κατά την οποία ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αυτό σημαίνει ότι το sequel έχει μπροστά του ένα τεράστιο εύρος γεγονότων και μουσικών σταθμών που μπορούν να αποτελέσουν μέρος της ιστορίας.

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Michael.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Michael Jackson δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος τραγουδιστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης που άλλαξε την pop μουσική, το music video, τη σκηνική παρουσία και τον τρόπο με τον οποίο ένα μουσικό είδωλο μπορούσε να αποκτήσει παγκόσμια επιρροή. Η δεύτερη ταινία, λοιπόν, έχει να διαχειριστεί μία ιδιαίτερα πυκνή περίοδο της ζωής του, κάτι που κάνει το «Michael: Part 2» ένα project με αρκετό ενδιαφέρον ήδη από το στάδιο της προετοιμασίας.

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