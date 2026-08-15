Cinema 15.08.2026

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan έγραψε ιστορία – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια

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Η νέα επική ταινία του Christopher Nolan ξεπέρασε το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως σε λιγότερο από 4 εβδομάδες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan ξεπέρασε το 1,1 δισ. δολάρια παγκοσμίως.
  • Η ταινία έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του σκηνοθέτη.
  • Ξεπέρασε τα προηγούμενα ρεκόρ του Nolan, «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» και «Ο Σκοτεινός Ιππότης».
  • Η συνολική εμπορική αξία των ταινιών του Nolan αγγίζει πλέον τα 7 δισ. δολάρια παγκοσμίως.
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Η «Οδύσσεια» δεν ταξιδεύει μόνο προς την Ιθάκη, αλλά και στην κορυφή του παγκόσμιου box office, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του Christopher Nolan. Η νέα επική ταινία του σκηνοθέτη έχει καταφέρει μέσα σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες από την πρεμιέρα της, στις 17 Ιουλίου, να ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Με αυτή την επίδοση, η «Οδύσσεια» αφήνει πίσω της προηγούμενα εμπορικά ρεκόρ του Christopher Nolan και γίνεται η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της μέχρι σήμερα.

Ο Matt Damon ως Οδυσσέας στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Matt Damon is Odysseus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Συγκεκριμένα, η «Οδύσσεια» έχει συγκεντρώσει περίπου 1,104 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ένα ποσό που της επέτρεψε να ξεπεράσει το προηγούμενο προσωπικό ρεκόρ του Christopher Nolan. Την πρώτη θέση μέχρι σήμερα κρατούσε το «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» του 2012, το οποίο είχε ολοκληρώσει την κινηματογραφική του πορεία με περίπου 1,085 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Η νέα ταινία δεν άφησε όμως πίσω της μόνο αυτή την επιτυχία. Η «Οδύσσεια» ξεπέρασε και τις παγκόσμιες εισπράξεις του «Ο Σκοτεινός Ιππότης» του 2008, ο οποίος είχε συγκεντρώσει περίπου 1,005 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα δημιουργία του Christopher Nolan σκαρφάλωσε στην κορυφή της προσωπικής του λίστας και έγινε η πιο επικερδής ταινία της μέχρι τώρα καριέρας του.

Ο Tom Holland ως Τηλέμαχος στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
Tom Holland is Telemachus in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Η «Οδύσσεια» αποτελεί μία φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και αφηγείται το πολυτάραχο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, μετά την πτώση της Τροίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο βασιλιάς της Ιθάκης, τον οποίο υποδύεται ο Matt Damon, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από μία δεκαετία γεμάτη περιπέτειες και δοκιμασίες. Η επιλογή του Christopher Nolan να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας συνοδεύτηκε εξαρχής από τεράστιες προσδοκίες. Και αν κοιτάξεις το καστ, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί η «Οδύσσεια» θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

Η Mia Goth ως Μελανθώ και η Anne Hathaway ως Πηνελόπη στην ταινία The Odyssey του Christopher Nolan.
L to R: Mia Goth is Melantho and Anne Hathaway is Penelope in THE ODYSSEY, written, produced, and directed by Christopher Nolan.

Εκτός από τον Matt Damon, στην ταινία συμμετέχουν οι Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron και Lupita Nyong’o. Ένα τόσο μεγάλο καστ, σε συνδυασμό με το όνομα του Christopher Nolan και το μέγεθος της ιστορίας, ήταν αρκετό για να κάνει την «Οδύσσεια» μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Η εμπορική επιτυχία της «Οδύσσειας» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν δεις τη συνολική πορεία του Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, ανάμεσά τους τα «Interstellar», «Dunkirk», «Tenet», «Inception» και την τριλογία του «Batman». Με την «Οδύσσεια», η συνολική εμπορική αξία των ταινιών του έχει πλέον αγγίξει περίπου τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δύναμη που έχει πλέον το όνομα Christopher Nolan στο διεθνές box office.

Ένας άνδρας με γένια και μια γυναίκα με μαντίλα σε παραθαλάσσιο τοπίο.
IMDB

Με περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, η «Οδύσσεια» έχει ήδη γίνει η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Christopher Nolan. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πορεία της συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό ποσό να γίνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Έτσι, η νέα ταινία του Christopher Nolan καταφέρνει να συνδυάσει ένα από τα πιο διαχρονικά έπη της ανθρωπότητας με ένα από τα πιο δυνατά ονόματα του σύγχρονου κινηματογράφου. Και αν κάτι έχει γίνει ξεκάθαρο μέχρι στιγμής, είναι πως η «Οδύσσεια» δεν είναι απλώς ακόμη μία μεγάλη παραγωγή. Είναι η ταινία που έβαλε τον Christopher Nolan στην κορυφή του δικού του box office.

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Christopher Nolan Οδύσσεια
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