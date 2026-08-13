Cinema 13.08.2026

9 κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα σε κάνουν να πας σινεμά αυτή την εβδομάδα

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Οι νέες αφίξεις στις αίθουσες έχουν από σκοτεινές ιστορίες και φεστιβαλικά διαμάντια μέχρι κινηματογραφικούς θρύλους που επιστρέφουν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • «Η Φήμη»: Δράμα για καλλιτεχνική αναγνώριση με Willem Dafoe και Greta Lee.
  • «Μεξικό 86»: Γουατεμαλτέζικη γυναίκα αντιμετωπίζει δίλημμα μητρότητας και πολιτικής δράσης.
  • «Φόνος στην Πρεσβεία»: Μυστήριο στο Κάιρο του 1934 με ιδιωτική ντετέκτιβ και απόρρητα έγγραφα.
  • «Ice Cream Man»: Αιματοβαμμένο horror με έναν τρομακτικό παγωτατζή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις διάθεση για σινεμά αυτή την εβδομάδα, η Πέμπτη 13 Αυγούστου φέρνει στις αίθουσες ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε οδηγήσει από ένα φεστιβαλικό δράμα και ένα κινηματογραφικό μυστήριο μέχρι ένα αιματοβαμμένο horror και μερικές σπουδαίες επανεκδόσεις. Οι νέες ταινίες καλύπτουν αρκετά διαφορετικά γούστα, με ονόματα όπως οι Willem Dafoe, Greta Lee, Dakota Johnson και σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Satyajit Ray, ο William Wyler και ο Michelangelo Antonioni να δίνουν το δικό τους στίγμα στη νέα κινηματογραφική εβδομάδα.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

1. «Η Φήμη» – Late Fame

Ο Kent Jones φέρνει στις αίθουσες την «Η Φήμη» με πρωταγωνιστές τους Willem Dafoe και Greta Lee. Η ιστορία ακολουθεί έναν ξεχασμένο Νεοϋορκέζο ποιητή, του οποίου το έργο ξαναβρίσκει το ενδιαφέρον μιας ομάδας νεότερων δημιουργών. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, μιλά για την καλλιτεχνική αναγνώριση, τη φήμη και τις δεύτερες ευκαιρίες.

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2. «Μεξικό 86» – Mexico 86

Στο «Mexico 86» του César Díaz, μια γυναίκα που έχει αφήσει τη Γουατεμάλα για να συνεχίσει τον αγώνα της ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα όταν, χρόνια αργότερα, ο γιος της έρχεται να ζήσει μαζί της. Η μητρότητα και η πολιτική δράση συγκρούονται σε μια ιστορία που έχει ως φόντο το Μεξικό του 1986.

3. «Φόνος στην Πρεσβεία» – Murder at the Embassy

Η Misha Barton επιστρέφει ως Miranda Green στο «Murder at the Embassy» του Steven Shimek. Η ιδιωτική ντετέκτιβ ταξιδεύει στο Κάιρο του 1934 για να εξιχνιάσει έναν φόνο στη Βρετανική Πρεσβεία, όμως μια εξαφάνιση απόρρητου εγγράφου κάνει την υπόθεση ακόμη πιο επικίνδυνη. Μυστικά, διπλωματικές ίντριγκες και ύποπτοι συνθέτουν ένα κλασικό κινηματογραφικό μυστήριο.

4. «Ice Cream Man»

Αν προτιμάς τον τρόμο, ο Eli Roth έχει τη δική του πρόταση. Στο «Ice Cream Man», μια ειδυλλιακή καλοκαιρινή πόλη μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν ένας παγωτατζής αρχίζει να προσφέρει στα παιδιά γλυκές λιχουδιές με τρομακτικές συνέπειες. Η ταινία έρχεται με διάθεση να γίνει ένα από τα πιο αιματοβαμμένα horror του καλοκαιριού.

5. «Όσα δεν λέγονται» – Le Cose non Dette

Ο Gabriele Muccino σκηνοθετεί ένα ανθρωποκεντρικό δράμα γύρω από ένα ζευγάρι που φαίνεται να έχει κατακτήσει την επιτυχία, αλλά κουβαλά εντάσεις και ανείπωτες αλήθειες. Ένα ταξίδι στο Μαρόκο μαζί με στενούς φίλους γίνεται η αφορμή για να έρθουν στην επιφάνεια πράγματα που είχαν μείνει κρυμμένα.

6. «Ο Θεός Ελέφαντας» – The Elephant God

Ο σπουδαίος Satyajit Ray έρχεται για πρώτη φορά στις ελληνικές αίθουσες με ακόμη μία περιπέτεια του διάσημου ντετέκτιβ Feluda. Η κλοπή ενός πολύτιμου ειδωλίου στο Βαρανάσι οδηγεί τον ήρωα σε μια υπόθεση γεμάτη υπόπτους, απειλές και μυστικά, ενώ ένας φόνος κάνει την έρευνα ακόμη πιο περίπλοκη.

7. «Οι ψίθυροι» – The Children’s Hour

Η Audrey Hepburn και η Shirley MacLaine πρωταγωνιστούν στην ταινία του William Wyler, η οποία επιστρέφει σε επανέκδοση. Μια φήμη για ερωτική σχέση ανάμεσα σε δύο δασκάλες ενός οικοτροφείου αρκεί για να ανατρέψει τις ζωές τους και να φέρει στην επιφάνεια τη μισαλλοδοξία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ένα τολμηρό για την εποχή του δράμα που παραμένει επίκαιρο.

8. «Zabriskie Point»

Ο Michelangelo Antonioni επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Zabriskie Point», μια χαρακτηριστική ματιά στην αμερικανική αντικουλτούρα, το φοιτητικό κίνημα και τις κοινωνικές εντάσεις στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Η έρημος της Καλιφόρνιας γίνεται το σκηνικό μιας ιστορίας που αποτυπώνει το ανήσυχο πνεύμα μιας ολόκληρης γενιάς.

9. «Η Χρυσή Άμαξα» – Le Carrosse d’or

Ο Jean Renoir υπογράφει έναν εντυπωσιακό Technicolor θρίαμβο με πρωταγωνίστρια την Anna Magnani. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια ισπανική αποικία του 18ου αιώνα, όπου μια ηθοποιός της Commedia dell’Arte βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις άνδρες και σε τρεις διαφορετικούς κόσμους: την εξουσία, τον έρωτα και την ελευθερία της σκηνής.

Η Πέμπτη 13 Αυγούστου έχει, λοιπόν, αρκετά διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις. Είτε αναζητάς ένα δυνατό φεστιβαλικό δράμα, είτε θέλεις μυστήριο και τρόμο, είτε προτιμάς να επιστρέψεις σε κλασικές ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, οι νέες πρεμιέρες στις αίθουσες σου δίνουν πολλές αφορμές για την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο.

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