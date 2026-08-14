Cinema 14.08.2026

«Spider-Man: Brand New Day»: Ένα σπάνιο box office επίτευγμα που θα βάλει τη Sony σε νέα εποχή

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Η νέα ταινία του Spider-Man ετοιμάζεται για ένα εντυπωσιακό δεύτερο Σαββατοκύριακο, με τις εκτιμήσεις να την τοποθετούν στα 143 εκατ. δολάρια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το "Spider-Man: Brand New Day" αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής του.
  • Η ταινία είναι πιθανό να γίνει η όγδοη στην ιστορία του box office με τέτοια επίδοση.
  • Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα είναι η πρώτη ταινία της Sony με πάνω από 100 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακο.
  • Η επίδοση της ταινίας την τοποθετεί κοντά στο ρεκόρ του "Star Wars: The Force Awakens".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κινηματογραφικές επιτυχίες που κάνουν θόρυβο στην πρεμιέρα τους και μετά σταδιακά υποχωρούν, και υπάρχουν εκείνες που δείχνουν από τη δεύτερη κιόλας εβδομάδα ότι έχουν όλα τα στοιχεία για να εξελιχθούν σε πραγματικά φαινόμενα. Το «Spider-Man: Brand New Day» φαίνεται πως ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, καθώς η νέα περιπέτεια του δημοφιλούς ήρωα δεν δείχνει να χάνει τη δυναμική της και ετοιμάζεται για ένα δεύτερο Σαββατοκύριακο που μπορεί να τη βάλει σε μια εξαιρετικά μικρή και εκλεκτή λίστα ταινιών. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 143 εκατ. δολάρια στις αμερικανικές αίθουσες, ένα ποσό που, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί τεράστια επιτυχία όχι μόνο για τη Sony αλλά και για ολόκληρη την κινηματογραφική βιομηχανία.

https://www.instagram.com/tomholland2013
https://www.instagram.com/tomholland2013

Το να ξεπεράσει μια ταινία τα 100 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Αντίθετα, πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα, καθώς οι περισσότερες μεγάλες παραγωγές καταγράφουν αισθητή πτώση μετά την πρώτη εβδομάδα προβολής τους. Το «Spider-Man: Brand New Day», όμως, φαίνεται πως κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.

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Με πιθανές εισπράξεις της τάξης των 143 εκατ. δολαρίων, η ταινία του Destin Daniel Cretton θα γίνει μόλις η όγδοη στην ιστορία που καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο των 100 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της. Και όταν κοιτάξεις ποιοι τίτλοι βρίσκονται ήδη σε αυτή τη λίστα, η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

tom_spider_man
https://www.instagram.com/tomholland2013

Πριν από το «Spider-Man: Brand New Day», μόλις επτά ταινίες είχαν καταφέρει να πετύχουν αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «Avengers: Endgame», «Avengers: Infinity War», «Black Panther» και «The Avengers». Πρόκειται για μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, ταινίες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις όταν μιλάμε για παγκόσμιο box office.

Το μεγαλύτερο δεύτερο Σαββατοκύριακο στην ιστορία του box office εξακολουθεί να ανήκει στο «Star Wars: The Force Awakens», το οποίο είχε συγκεντρώσει 149,2 εκατ. δολάρια στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του. Οι εκτιμήσεις για το «Spider-Man: Brand New Day» βρίσκονται στα 143 εκατ. δολάρια. Η απόσταση, επομένως, από το ιστορικό ρεκόρ δεν είναι μεγάλη. Αυτό σημαίνει πως η νέα ταινία του Spider-Man μπορεί να μην είναι ακόμη το φαβορί για την κορυφή, βρίσκεται όμως αρκετά κοντά ώστε το τελικό αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ακόμη κι αν τελικά δεν καταφέρει να ξεπεράσει τα 149,2 εκατ. δολάρια του «The Force Awakens», ένα δεύτερο Σαββατοκύριακο στα 143 εκατ. θα την τοποθετήσει σε πραγματικά σπάνια θέση. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, το «Spider-Man: Brand New Day» θα γίνει η πρώτη ταινία της Sony που θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της. Παράλληλα, θα αφήσει αρκετά πίσω την προηγούμενη επίδοση της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη που εξακολουθεί να έχει ο Spider-Man στο box office.

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Spider-man Spider-Man: Brand New Day σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
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