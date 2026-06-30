APON x Μαριώ: Το collab που δεν περιμέναμε αλλά χρειαζόμασταν κυκλοφορεί το «Ρεμπέτικο»

Ο APON και η Μαριώ μεταφέρουν το «Ρεμπέτικο» στις streaming υπηρεσίες μετά τη μοναδική τους εμφάνιση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά APON και Μαριώ κυκλοφορούν το τραγούδι «Ρεμπέτικο» σε όλες τις streaming πλατφόρμες.

Η συνεργασία τους ένωσε δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει όρια.

Η performance τους στα MAD VMA 2026 συνδύασε παράδοση και σύγχρονο ήχο, αποθεώθηκε από το κοινό.

Η Μαριώ θα εμφανιστεί ως guest στη συναυλία του APON στο Θέατρο Βράχων στις 13 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο APON και η Μαριώ φέρνουν στις streaming πλατφόρμες το τραγούδι «Ρεμπέτικο», μια από τις πιο ιδιαίτερες και ανατρεπτικές στιγμές των φετινών MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η συνεργασία τους ξεχώρισε για τον τρόπο που ένωσε δύο εντελώς διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν έχει ηλικία, όρια ή εποχές.

Ο APON, ένας από τους πιο viral και επιτυχημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, που φέτος απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία (Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop και Καλύτερη Μπαλάντα για το «Καθρέφτης»), ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη θρυλική ρεμπέτισσα Μαριώ.

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Οι δυο τους παρουσίασαν το «Ρεμπέτικο», από το άλμπουμ «Ηχογένεια» της Panik Records, σε μια performance που συνδύασε παράδοση και σύγχρονο ήχο με μοναδικό τρόπο.

Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν απλώς ένα μουσικό act, αλλά μια γέφυρα ανάμεσα στο παλιό και το νέο, με έντονο συναισθηματικό φορτίο και αυθεντικότητα. Το κοινό αποθέωσε τη σύμπραξη, που θεωρήθηκε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ, καθώς η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών συνεχίζεται και εκτός σκηνής: η Μαριώ θα εμφανιστεί ως special guest στη μεγάλη συναυλία του APON στην Αθήνα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Βράχων, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη δυναμική σε αυτή τη μουσική συνάντηση.