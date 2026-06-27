APON: Από το πρώτο act στο MadWalk, στην απόλυτη καταξίωση των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Από το πρώτο του breakthrough μέχρι τη φετινή διπλή βράβευση στα MAD VMA 2026, ο APON εξελίσσεται σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του

Με μια ματιά Ο APON αναδείχθηκε νικητής στα MAD VMA 2026, κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερη Μπαλάντα και Καλλιτέχνης Ποπ.

Η συνεργασία του με την Ελένη Φουρέιρα στο MadWalk 2023 σηματοδότησε την αρχή της ανοδικής του πορείας.

Ο APON είχε προηγούμενες επιτυχίες στα MadWalk 2024 και MAD VMA 2025, όπου κέρδισε δύο βραβεία.

Το MAD υποστήριξε τον APON από την αρχή, αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική του αξία και το όραμά του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA ανέκαθεν αποτελούσαν το απόλυτο «βαρόμετρο» της ελληνικής μουσικής σκηνής, πιάνοντας τον παλμό της στιγμής και αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές που καθορίζουν το σήμερα. Αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας, δυναμικής γενιάς δημιουργών, αυτός είναι αναμφίβολα ο APON. Από το εντυπωσιακό του breakthrough μέχρι τη φετινή του θριαμβευτική παρουσία, ο APON έχει αποδείξει πως δεν είναι απλώς ένας ανερχόμενος σταρ, αλλά μια υπολογίσιμη δύναμη που ήρθε για να μείνει.

Η φετινή χρονιά στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτελεί το επιστέγασμα μιας διαδρομής γεμάτης επιτυχίες και καλλιτεχνική ωριμότητα. Ο καλλιτέχνης, έχοντας ήδη αποδείξει την αξία του στο line-up της περασμένης χρονιάς, επέστρεψε φέτος ακόμα πιο δυνατός, συγκεντρώνοντας υποψηφιότητες που αναδεικνύουν την πολυδιάστατη φύση του. Από τον «Καθρέφτη» ως Καλύτερη Μπαλάντα, μέχρι τη νίκη του στην κατηγορία Καλλιτέχνης ΠΟΠ, ο APON κυριάρχησε δικαίως στα φετινά βραβεία.

Ο APON και η Μαριώ έφεραν το ρεμπέτικο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Η σχέση του APON με το MAD δεν ήταν μια τυχαία στιγμή, αλλά μια δυναμική εξέλιξη που ξεκίνησε το 2023. Το κοινό act με την Ελένη Φουρέιρα στο MadWalk 2023 by Three Cents ήταν η «σπίθα» που τον έφερε στο No16 των YouTube trending, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πορείας που μόνο εντείνεται. Ακολούθησε η εντυπωσιακή παρουσία του στο MadWalk 2024 για τον οίκο Deux Hommes, για να φτάσουμε στον θρίαμβο των MAD VMA 2025 από την ΔΕΗ, όπου ο «Βοριάς» του χάρισε το διπλό βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς Digital.

Με διαμαντένιες απονομές στο ενεργητικό του και συνεχή κάλυψη από το Mad News και το Mad TV, ο APON είναι ένας καλλιτέχνης που το MAD πίστεψε από την πρώτη στιγμή, στηρίζοντας το όραμά του. Η επιβεβαίωση της καθιέρωσής του ήρθε με τον πιο εμφατικό τρόπο στη φετινή απονομή, όπου κατάφερε να κερδίσει το κοινό και την κριτική επιτροπή, προσθέτοντας στη συλλογή του δύο ακόμα πολύ σημαντικά βραβεία. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Καλύτερη Μπαλάντα με τον «Καθρέφτη» και φυσικά κατέκτησε τον τίτλο του Καλλιτέχνη Ποπ, πιστοποιώντας την απόλυτη κυριαρχία του στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Ο APON δεν είναι πια απλώς ένας ανερχόμενος δημιουργός, αλλά ο καλλιτέχνης που ορίζει τους κανόνες της σύγχρονης ποπ, αποδεικνύοντας ότι με αφοσίωση, αυθεντικότητα και τη στήριξη των κατάλληλων συνοδοιπόρων, η κορυφή είναι μόνο η αρχή μιας λαμπρής διαδρομής.