Mad Tech News: Η επανάσταση των ρομπότ και το μέλλον της AI στην εκπαίδευση

Με μια ματιά Η Νορβηγία περιορίζει τη χρήση Generative AI σε δημοτικά σχολεία για την προστασία βασικών δεξιοτήτων.

Η Κίνα εγκαινιάζει την πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ για ένταξη στην παραγωγική διαδικασία.

Το παιχνίδι Lords of the Fallen 2 αναβάλλεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το Google Chrome αναβαθμίζει το autofill για Android/iOS, αντλώντας στοιχεία από το ψηφιακό πορτοφόλι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τεχνολογική επικαιρότητα τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας είναι πλέον πιο εμφανείς από ποτέ. Από τις ριζικές αποφάσεις για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, μέχρι την έλευση των ανθρωποειδών ρομπότ στην αγορά εργασίας, ο κόσμος μετασχηματίζεται μπροστά στα μάτια μας.

Παράλληλα, ο ψηφιακός κόσμος και το gaming συνεχίζουν να θέτουν νέα δεδομένα, προσφέροντας αναβαθμισμένες δυνατότητες για τον χρήστη, αλλά και φέρνοντας ανατροπές στους χρόνους κυκλοφορίας μεγάλων τίτλων. Ας δούμε αναλυτικά τα σημαντικότερα νέα από το Mad Tech News.

Mad Tech News: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τις αλλαγές σε YouTube και Appl

Η Νορβηγία βάζει «φρένο» στο Generative AI στα δημοτικά

Η Νορβηγία πρωτοπορεί παγκοσμίως, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) στα δημοτικά σχολεία. Η απόφαση βασίζεται στην ανησυχία ότι η ευρεία χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT υπονομεύει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, η χρήση του AI μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στην παράκαμψη κρίσιμων σταδίων της μάθησης, θέτοντας σε κίνδυνο τη γνωστική τους ανάπτυξη.

Κίνα: Η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ

Σε μια κίνηση που μοιάζει βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, η Κίνα εγκαινιάζει τον Ιούλιο την πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση ένταξη των ρομπότ στην καθημερινότητα και την παραγωγική διαδικασία. Περισσότερα από εκατό ρομπότ διαφορετικών τύπων θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό στάδιο, μαθαίνοντας αρχικά 45 βασικές δεξιότητες, όπως η μεταφορά και η τοποθέτηση αντικειμένων, με απώτερο σκοπό την ανάληψη σύνθετων εργασιών σε πραγματικές συνθήκες.

Lords of the Fallen 2: Αναμονή μέχρι το 2027

Οι φίλοι του gaming θα πρέπει να κάνουν υπομονή, καθώς η κυκλοφορία του Lords of the Fallen 2 παίρνει επίσημη παράταση. Αν και η άφιξή του αναμενόταν εντός του φθινοπώρου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει τελικά το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο επιπλέον χρόνος κρίθηκε απαραίτητος για τη βελτιστοποίηση κρίσιμων σημείων του τίτλου, ενώ πολλοί αναλυτές εικάζουν πως η απόφαση ενδέχεται να συνδέεται και με τον εμπορικό ανταγωνισμό, δεδομένης της αναμενόμενης κυκλοφορίας του GTA 6 το ίδιο διάστημα.

Αναβάθμιση στο Autofill του Google Chrome

Το Google Chrome φέρνει ένα σημαντικό update για Android και iOS, αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της αυτόματης συμπλήρωσης στοιχείων (autofill). Πλέον, ο browser θα μπορεί να αντλεί δεδομένα απευθείας από το ψηφιακό μας πορτοφόλι (wallet), συμπληρώνοντας αυτόματα στοιχεία όπως άδειες οδήγησης ή διαβατήρια, διευκολύνοντας διαδικασίες όπως τα check-in σε αεροδρόμια ή ψηφιακές πληρωμές. Η Google διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία παραμένει απόλυτα ασφαλής και η συμπλήρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.