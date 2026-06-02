Mad Tech News: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τις αλλαγές σε YouTube και Apple

Η εκπομπή Mad Tech News επέστρεψε με ακόμη ένα επεισόδιο γεμάτο τεχνολογικές εξελίξεις, gaming updates και ειδήσεις από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, αποτυπώνοντας με καθαρό τρόπο τις αλλαγές που συμβαίνουν σε μια ψηφιακή εποχή που εξελίσσεται συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Το νέο επεισόδιο συγκέντρωσε τα πιο σημαντικά νέα από μεγάλες εταιρείες και τον χώρο του gaming, παρουσιάζοντας ένα σύνολο ειδήσεων που δείχνουν τις τρέχουσες τάσεις της βιομηχανίας.

The Witcher 3: 11 χρόνια μετά και συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

Ο «χαμός» με το The Witcher 3 της CD Projekt Red δεν έχει τελειωμό, καθώς το RPG συνεχίζει να σαρώνει σε πωλήσεις ξεπερνώντας τα 65 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο από τον Μάιο του 2025 μέχρι σήμερα πούλησε άλλα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιπλέον, ανακοινώθηκε το νέο expansion με τίτλο Songs of the Path, το οποίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για PC, PS5 και Xbox Series, δίνοντας στους φανς έναν ακόμα λόγο να επιστρέψουν στον κόσμο του Τζεράλτ.

MAD Tech News: Αλλαγές στο Teams και η άνοδος του Codex της OpenAI

YouTube: Τέλος στο AI spam με νέα σήμανση

Το YouTube βάζει φρένο στο κύμα του AI spam, με την Google να ανακοινώνει ότι πλέον θα εμφανίζεται ειδική ένδειξη στα βίντεο και στα Shorts που έχουν δημιουργηθεί ή αλλοιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η πλατφόρμα θα διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού photorealistic AI περιεχομένου, ακόμα και αν ο δημιουργός δεν το έχει δηλώσει. Παρά την αυστηροποίηση των κανόνων, το YouTube διευκρινίζει ότι ο στόχος δεν είναι η οικονομική τιμωρία των creators, αλλά η διαφάνεια για το τι είναι αληθινό και τι όχι.

Apple: Οι αλλαγές ασφαλείας στο iOS 26.6

Ενώ η αναμονή για το iOS 27 και τις AI λειτουργίες του κορυφώνεται, η Apple κυκλοφόρησε την πρώτη beta του iOS 26.6, φέρνοντας μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές σε ασφάλεια και privacy. Η πιο αξιοσημείωτη προσθήκη αφορά το Apple Maps, όπου ενσωματώθηκε νέο σύστημα προστασίας τύπου «blast door» για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων. Παράλληλα, το λειτουργικό πλέον ενημερώνει τους χρήστες μόλις αγγίζουν το όριο των 20.000 επαφών, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και η λίστα επαφών έχει τους περιορισμούς της.

MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι