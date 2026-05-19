MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone

Τα πιο hot updates από τον κόσμο της τεχνολογίας, των social media και της pop κουλτούρας επανέρχονται μέσα από το MAD Tech News. Η τελευταία εκπομπή είχε απ’ όλα: δικαστικά θρίλερ εκατομμυρίων με πρωταγωνίστρια την Dua Lipa, επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύουμε μέσω Instagram, ενισχυμένο γονικό έλεγχο και, φυσικά, τα αποκαλυπτήρια για το μέλλον της Siri που θα αλλάξει όσα ξέραμε για τα iPhone.

Το TikTok αλλάζει τα δεδομένα στα ταξίδια με μια νέα λειτουργία που είναι ήδη διαθέσιμη για χρήστες άνω των 18 ετών στις ΗΠΑ. Πλέον, η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς μέσα από βίντεο, να ψάχνουν πληροφορίες, να βλέπουν τη διαθεσιμότητα ξενοδοχείων και να κάνουν κράτηση απευθείας, χωρίς να βγουν ποτέ από το scroll τους. Αυτή η εξέλιξη δίνει τεράστια εμπορική αξία στους travel creators. Όσοι δημιουργούν περιεχόμενο για αξιοθέατα, local εμπειρίες και ξενοδοχεία θα μπορούν να συνδέουν τα βίντεό τους με σχετικές προτάσεις αγοράς και κρατήσεων, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση σε προμήθειες και paid καμπάνιες.

Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις

Ενιαίος γονικός έλεγχος σε Meta, Facebook και Messenger

Παράλληλα, η Meta ενισχύει την ασφάλεια των εφήβων. Μέσα από το ενιαίο κέντρο «Family Center», οι γονείς θα έχουν πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα της online δραστηριότητας των παιδιών τους σε Facebook και Messenger. Με μία και μόνο πρόσκληση, θα μπορούν να επιβλέπουν τον έφηβο σε όλες τις εφαρμογές, μαθαίνοντας ακόμα και τις θεματικές ή τα ενδιαφέροντα που παρακολουθεί.

Η Dua Lipa ζητά 15 εκατομμύρια δολάρια από τη Samsung

Η δικαστική διαμάχη της χρονιάς είναι γεγονός. Η Dua Lipa καταθέτει μήνυση-μαμούθ ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung. Η αφορμή δόθηκε όταν μια φωτογραφία της διάσημης Star εμφανίστηκε σε συσκευασίες τηλεοράσεων στην Αμερική για την προώθηση των προϊόντων, χωρίς όμως να έχει δοθεί ποτέ η σχετική άδεια. Η πλευρά της τραγουδίστριας κατηγορεί τον τεχνολογικό κολοσσό για παραβίαση πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων, καθώς και για παράνομη εκμετάλλευση της δημόσιας εικόνας της. Από την άλλη, η Samsung αμύνεται υποστηρίζοντας ότι έλαβε τη φωτογραφία από συνεργαζόμενο πάροχο περιεχομένου και ότι σταμάτησε αμέσως την παραγωγή μόλις εκδηλώθηκαν οι πρώτες αντιρρήσεις. Η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια.

Η Siri μεταμορφώνεται σε κανονική AI Assistant με τη βοήθεια της Google

Μεγάλες αλλαγές έρχονται για τους κατόχους iPhone. Η Apple ετοιμάζει την πιο ανανεωμένη εκδοχή της Siri, η οποία αναπτύσσεται με τη βοήθεια της Google και του Gemini AI. Στόχος είναι η Siri να μετατραπεί σε μια πανίσχυρη AI Assistant, έτοιμη να κοιτάξει στα μάτια μεγαθήρια όπως το ChatGPT και το Claude.

Με ένα απλό swipe, η νέα Siri θα ανοίγει ένα chat room γεμάτο με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης, απαντώντας με απόλυτη φυσικότητα και εξυπνάδα. Η επίσημη άφιξή της αναμένεται τον Σεπτέμβριο, μαζί με το λανσάρισμα των νέων λειτουργιών του iOS 27.

