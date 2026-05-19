Release Athens 2026: Όταν οι reggae θρύλοι The Wailers συναντούν τους Thievery Corporation στην Αθήνα

Οι The Wailers επιστρέφουν με την κληρονομιά του Bob Marley και οι Thievery Corporation υπόσχονται ένα live που δύσκολα θα ξεχάσεις μετά το πρώτο beat

Αν υπάρχει μία βραδιά στο Release Athens 2026 που μοιάζει ήδη προορισμένη να μετατραπεί σε απόλυτο καλοκαιρινό ritual, τότε αυτή είναι σίγουρα η 11η Ιουλίου. Η Πλατεία Νερού ετοιμάζεται να γεμίσει reggae παλμούς, dub μπασογραμμές, trip hop ατμόσφαιρα και ψυχεδελικά vibes, σε ένα lineup που μοιάζει βγαλμένο από playlist που παίζει ασταμάτητα λίγο πριν δύσει ο ήλιος σε κάποιο νησί. Οι Thievery Corporation, οι θρυλικοί The Wailers και οι ανερχόμενοι BALTHVS ενώνουν δυνάμεις σε μια μουσική βραδιά που ήδη συζητιέται σαν ένα από τα highlights του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού στην Αθήνα.

Οι Thievery Corporation επιστρέφουν στην Ελλάδα σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, αφού το Release Athens γιορτάζει φέτος 10 χρόνια παρουσίας και θέλει να το κάνει με acts που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το διάσημο δίδυμο των Rob Garza και Eric Hilton δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για όσους αγαπούν τον ηλεκτρονικό ήχο με soul, reggae και jazzy επιρροές. Από το 1995 μέχρι σήμερα, οι Thievery Corporation έχουν δημιουργήσει έναν μουσικό κόσμο που δύσκολα μπαίνει σε ταμπέλες.

Albums όπως τα «Sounds From The Thievery Hi-Fi», «Mirror Conspiracy», «The Richest Man In Babylon» και «The Cosmic Game» θεωρούνται πλέον κλασικά για την downtempo και trip hop σκηνή, ενώ οι live εμφανίσεις τους είναι γνωστές για τη σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Δεν είναι απλά μια συναυλία. Είναι εκείνο το live που σε κάνει να χαθείς μέσα στα visuals, στους ρυθμούς και στις συνεχείς μουσικές εναλλαγές χωρίς να καταλάβεις πότε πέρασαν δύο ώρες.

Την ίδια βραδιά στη σκηνή ανεβαίνουν και οι ιστορικοί The Wailers, το συγκρότημα που συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τον Bob Marley και τη διάδοση της reggae σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο το άκουσμα του ονόματος αρκεί για να σου έρθουν στο μυαλό τραγούδια που έχουν περάσει πλέον στην ιστορία της μουσικής. Τα «One Love», «No Woman No Cry», «Could You Be Loved», «Jammin’» και «Is This Love» εξακολουθούν να ακούγονται το ίδιο διαχρονικά, το ίδιο ζωντανά και το ίδιο συγκινητικά δεκαετίες μετά. Σήμερα, υπό την καθοδήγηση του Aston Barrett Jr., γιου του εμβληματικού Aston «Familyman» Barrett, οι The Wailers συνεχίζουν να κρατούν alive το πνεύμα της reggae κουλτούρας με εμφανίσεις που μετατρέπονται σε γιορτή.

Το lineup της βραδιάς ολοκληρώνουν οι BALTHVS από την Κολομβία, ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της psychedelic funk σκηνής. Το συγκρότημα από την Μπογκοτά συνδυάζει surf rock, disco, funk και cumbia δημιουργώντας έναν ήχο που μοιάζει φτιαγμένος για καλοκαιρινά φεστιβάλ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από εμφανίσεις σε μεγάλα διεθνή festivals όπως τα SXSW, Austin City Limits και Electric Forest.

Η συγκεκριμένη βραδιά στο Release Athens 2026 μοιάζει να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν μια συναυλία να μένει στη μνήμη σου για χρόνια. Από τη νοσταλγία της reggae και τη διαχρονική ενέργεια των The Wailers μέχρι τη μυσταγωγική αισθητική των Thievery Corporation και τον φρέσκο ψυχεδελικό ήχο των BALTHVS, η 11η Ιουλίου δείχνει ήδη σαν το live που θα γεμίσει stories, videos και ατελείωτα singalongs κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Τα εισιτήρια έχουν ήδη κυκλοφορήσει, ενώ διατίθενται και περιορισμένα VIP πακέτα, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη πολύ μεγάλο. Και κάπου εδώ μάλλον καταλαβαίνεις ότι αυτή η βραδιά δεν θα είναι απλώς άλλη μία συναυλία του καλοκαιριού. Θα είναι εκείνη η νύχτα που θα θυμάσαι όταν θα ακούς ξανά τα πρώτα δευτερόλεπτα του «No Woman No Cry».

