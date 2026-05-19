Μουσικά Νέα 19.05.2026

«Legends of Rock Expo 2026»: Ο Gene Simmons ενώνει τους θρύλους της rock σε ένα ιστορικό event

Ειρήνη Στόφυλα

Η rock σκηνή ετοιμάζεται για μία από τις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς ο Gene Simmons ανακοίνωσε επίσημα την έκθεση Legends of Rock Expo 2026. Το event υπόσχεται να φέρει κοντά μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα της rock και της metal ιστορίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που δύσκολα θα επαναληφθεί. Οι fans ήδη μιλούν για μία «once in a lifetime» στιγμή που θα ενώσει διαφορετικές γενιές μουσικής. Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στη διεθνή μουσική κοινότητα.

Ο Gene Simmons των KISS σε εκδήλωση της ASCAP.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Westgate Las Vegas Resort & Casino και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ-έκθεση που δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, αλλά δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά θρύλους της rock, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να αποκτήσουν αυτόγραφα. Η εμπειρία θυμίζει κάτι ανάμεσα σε fan convention και μουσικό μουσείο ζωντανής ιστορίας.

Στο Legends of Rock Expo θα συμμετάσχουν τεράστια ονόματα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Geezer Butler από τους Black Sabbath, ο Dave Davies από τους The Kinks, καθώς και ο Stuart Copeland των The Police.

Στη λίστα συμμετοχών συναντάμε επίσης τον Vinny Appice των Dio, τον John Moyer των Disturbed, αλλά και αρκετούς ακόμα καλλιτέχνες που έχουν σημαδέψει τη ροκ και μέταλ ιστορία. Ο ίδιος ο Gene Simmons θα έχει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση, δίνοντας στο event την υπογραφή και την εμπειρία των Kiss.

Παράλληλα, το event θα περιλαμβάνει εκθέσεις, memorabilia, μουσικά panels και exclusive στιγμές που θα αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες από τα παρασκήνια των μεγαλύτερων συγκροτημάτων. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια εμπειρία που θα ξεπεράσει τα όρια μιας απλής μουσικής διοργάνωσης.

Η διοργάνωση έρχεται να ενώσει διαφορετικές γενιές μουσικών και fans, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της ροκ σκηνής. Από τους θρύλους των ’70s και ’80s μέχρι πιο σύγχρονες μορφές της μέταλ, το Legends of Rock Expo 2026 φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο fan event που έχει γίνει ποτέ στη ροκ μουσική.

Το Legends of Rock Expo 2026 δεν είναι απλά μια εκδήλωση, αλλά μια ιστορική συνάντηση θρύλων που διαμόρφωσαν τον ήχο της ροκ μουσικής. Με τον Gene Simmons στο τιμόνι και ένα lineup που περιλαμβάνει μέλη από Black Sabbath, The Police, The Kinks και πολλούς ακόμα, το event υπόσχεται να μείνει αξέχαστο. Οι fans ετοιμάζονται ήδη για ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδικές εμπειρίες που δύσκολα θα επαναληφθούν. Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι η rock ιστορία θα γραφτεί ξανά, αυτή τη φορά ζωντανά στο Las Vegas.

