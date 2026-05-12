Ο Daniel Craig στο ΟΑΚΑ για τους Metallica – Ο 007 στο πιο «δυνατό» live της χρονιάς

Ο Daniel Craig εθεάθη στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε 80.000 θεατές για τη μεγάλη συναυλία των Metallica

Η συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας περίπου 80.000 θεατές που κατέκλυσαν το στάδιο για να απολαύσουν από κοντά το θρυλικό συγκρότημα.

Ανάμεσα στους χιλιάδες θαυμαστές που έδωσαν το «παρών» βρέθηκε και ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο Βρετανός ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του James Bond. Η παρουσία του στην Αθήνα προκάλεσε έκπληξη και ενθουσιασμό στους fans, καθώς λίγοι περίμεναν να τον δουν στο κοινό της συναυλίας.

Ο Daniel Craig εθεάθη στον χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίστηκε με μαύρη μπλούζα, σκούρο τζιν και γυαλιά ηλίου, παρακολουθώντας το show με χαλαρή διάθεση.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πολλοί θαυμαστές τον αναγνώρισαν ανάμεσα στο πλήθος. Η ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ χάρισε μια αξέχαστη εμπειρία στους περίπου 80.000 θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο, με τον Daniel Craig να συγκαταλέγεται στους πιο αναπάντεχους και εντυπωσιακούς επισκέπτες της βραδιάς.

