«Ο σύζυγός μου είναι μαχητής»: Το συγκινητικό μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον Γιώργο Μυλωνάκη και τη μεταφορά του στη Γερμανία μετά από 26 μέρες στη ΜΕΘ
Ειρήνη Στόφυλα

Η είδηση για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη έχει συγκλονίσει το κοινό, αλλά και όλο τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο. Μετά από 26 δύσκολες και φορτισμένες συναισθηματικά ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, αποφάσισε να μοιραστεί ένα εκτενές και βαθιά ανθρώπινο μήνυμα στα social media. Το μήνυμά της ήρθε ελάχιστα λεπτά μετά το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση του συζύγου της, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, και άγγιξε όσους το διάβασαν.

Η γνωστή δημοσιογράφος, εμφανώς συγκινημένη αλλά και γεμάτη δύναμη, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του Ευαγγελισμού, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στην οικογένειά της σε αυτή τη σκληρή μάχη. Παράλληλα, αποκάλυψε την επόμενη μεγάλη κίνηση για την αποκατάσταση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ: τη μεταφορά του στη Γερμανία, σε ένα εξιδεικευμένο κέντρο που μπορεί να στηρίξει το απαιτητικό στάδιο της ανάρρωσής του.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη, πίστη και ελπίδα όσα έζησαν αυτές τις 26 ημέρες, ενώ μίλησε και για τη δύναμη που της έδωσαν φίλοι, γνωστοί αλλά και άγνωστοι άνθρωποι που έσπευσαν να τους στηρίξουν. Έκανε επίσης σαφές πως ο σύζυγός της είναι αληθινός μαχητής, ένας άνθρωπος που δεν του χαρίστηκε τίποτα στη ζωή και που έχει μάθει να κερδίζει τις μάχες με επιμονή και αξιοπρέπεια.

Στο μήνυμά της, μεταξύ άλλων, έγραψε: «Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή.»

Ευχαρίστησε από καρδιάς το ιατρικό προσωπικό: «Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.» Και πρόσθεσε πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ όσα προσέφεραν.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του για τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα τους όλες αυτές τις δύσκολες ημέρες: «Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.»

Για τον σύζυγό της είπε χαρακτηριστικά: «Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε, ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα».

Τέλος, περιέγραψε το επόμενο βήμα που έχουν μπροστά τους: «Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα». 

Το μήνυμά της αφήνει μια βαθιά αίσθηση αισιοδοξίας, δύναμης και ενότητας, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρωπιά και η στήριξη μπορούν να γίνουν φως.

Γιώργος Μυλωνάκης Τίνα Μεσσαροπούλου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
