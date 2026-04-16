Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η Τίνα Μεσσαροπούλου – Η αποχώρηση από το «Happy Day» και η τελευταία επικοινωνία πριν το νοσοκομείο

Παρακολουθείς τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα και νιώθεις το βάρος μιας είδησης που ξεπερνά τα όρια του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, καθώς η Τίνα Μεσσαροπούλου βιώνει τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η χθεσινή της αποχώρηση από το «Happy Day» δεν ήταν μια απλή απουσία, αλλά η αρχή ενός εφιάλτη που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο σύζυγός της και κορυφαίος συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιώργος Μυλωνάκης, υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα, 16 Απριλίου 2026, η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και εσύ αντιλαμβάνεσαι πως πίσω από την έντονη καθημερινότητα της ενημέρωσης, κρύβεται μια ανθρώπινη τραγωδία που εξελίσσεται σε θάλαμο νοσοκομείου. Η Τίνα, γνωστή για τον δυναμισμό και το «ρεπορτερικό» της δαιμόνιο, βρίσκεται πλέον σε έναν ρόλο που κανείς δεν θα ήθελε να αναλάβει: αυτόν του ακλόνητου στηρίγματος σε μια μάχη για τη ζωή, την ώρα που το πανελλήνιο παρακολουθεί με αγωνία κάθε νέα πληροφορία για την πορεία της υγείας του ανθρώπου που βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της διακυβέρνησης της χώρας.

Δεν μπορείς να μην ανατριχιάσεις με τις αποκαλύψεις του Δήμου Βερύκιου, ο οποίος μετέφερε το παρασκήνιο εκείνων των μοιραίων λεπτών. Ενώ η εκπομπή «Happy Day» βρισκόταν στον αέρα και προβαλλόταν ένα θέμα για τον Μακάριο Λαζαρίδη, η Τίνα Μεσσαροπούλου, λειτουργώντας με το ένστικτο του ρεπόρτερ, έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. «Τι γίνεται με Μακάριο;» τον ρώτησε, με εκείνον να απαντά «Όλα καλά». Ήταν η τελευταία τους επικοινωνία, καθώς δευτερόλεπτα μετά την απάντησή του, ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε, χτυπημένος από το εγκεφαλικό επεισόδιο που πάγωσε τους πάντες.

Η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς, καθώς οι πρώτες ημέρες μετά από μια ρήξη ανευρύσματος είναι οι πλέον καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του. Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη νοσηλεύεται κάτω από συνεχή παρακολούθηση, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να μην έχει φύγει ούτε στιγμή από το πλευρό του.

Σε τέτοιες στιγμές, οι επαγγελματικές σχέσεις δίνουν τη θέση τους στις αληθινές φιλίες. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής, δεν έχασε χρόνο και μετέβη στο νοσοκομείο για να βρεθεί δίπλα στη στενή της συνεργάτιδα. Η παρουσιάστρια του «Happy Day», μαζί με την κ. Πολίτη, στέκονται βράχοι δίπλα στην Τίνα, αποδεικνύοντας πως η ομάδα της εκπομπής είναι μια οικογένεια που στα δύσκολα γίνεται μια γροθιά. Η παρουσία της Σταματίνας στο νοσοκομείο αποτελεί μια κίνηση ουσίας, προσφέροντας στην Τίνα την ψυχολογική ανάσα που χρειάζεται για να αντέξει το βάρος της αναμονής.

