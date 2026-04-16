8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες – Η βραβευμένη ταινία των Καννών που ξεχωρίζει

Η εβδομάδα του κινηματογράφου με τις 8 πρεμιέρες έρχεται να σου υπενθυμίσει ότι το σινεμά παραμένει ένας από τους πιο ζωντανούς χώρους πολιτισμού, όπου κάθε ταινία φέρνει μαζί της έναν διαφορετικό κόσμο, μια διαφορετική οπτική και μια νέα εμπειρία θέασης. Από το Τόκιο μέχρι την Τεχεράνη, από το Χόλιγουντ μέχρι τη Δανία και την Ταϊλάνδη, οι 8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες σου ζητούν να αλλάξεις ρυθμό, να αφήσεις τις εύκολες επιλογές και να βυθιστείς σε αφηγήσεις που κινούνται ανάμεσα στο μεγάλο θέαμα και το καθαρό συναίσθημα.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ονόματα ή στα φεστιβαλικά παράσημα, αλλά στον τρόπο που κάθε ταινία κουβαλά μια διαφορετική οπτική πάνω στην ανθρώπινη εμπειρία: φήμη, οικογένεια, απώλεια, τέχνη, εφηβεία, ακόμη και το μεταφυσικό στοιχείο. Και μέσα σε αυτό το μωσαϊκό, ξεχωρίζουν μερικές ιστορίες που ήδη συζητιούνται έντονα.

«Mother Mary» – Η Anne Hathaway σε μια σκοτεινή ποπ μεταμόρφωση

Στο «Mother Mary», η Anne Hathaway δεν αρκείται στο να υποδυθεί μια pop star. Μπαίνει μέσα σε έναν ρόλο που αγγίζει τα όρια της κατάρρευσης και της επανεφεύρεσης. Μια παγκόσμια σταρ, κουρασμένη από την ίδια της την εικόνα, επιστρέφει σε ένα πρόσωπο από το παρελθόν της και ξεκινά μια νύχτα γεμάτη μνήμες, εντάσεις και ψυχολογική απογύμνωση.

Ο σκηνοθέτης David Lowery στήνει μια ατμόσφαιρα που κινείται ανάμεσα στο γοτθικό και το μουσικό δράμα, με έντονη εικαστική δύναμη και μια αφήγηση που δεν φοβάται να γίνει εσωτερική και σκοτεινή. Η ταινία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη λάμψη της pop κουλτούρας, αλλά για το τίμημα που κρύβεται πίσω της.

«Εθνικός Θησαυρός (Kokuho)» – το ιαπωνικό έπος της αφοσίωσης

Από την άλλη πλευρά του κόσμου, το ιαπωνικό «Kokuho» λειτουργεί σαν το μεγάλο καλλιτεχνικό βάρος της εβδομάδας. Μια ιστορία που ξετυλίγεται σε δεκαετίες, ακολουθώντας τη διαδρομή ενός νεαρού που μπαίνει στον σκληρό κόσμο του καμπούκι και μεγαλώνει μέσα σε μια τέχνη που απαιτεί απόλυτη αφοσίωση.

Δεν πρόκειται για απλή αφήγηση, αλλά για μια βαθιά εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην παράδοση, τη θυσία και την προσωπική ταυτότητα. Το φιλμ του Lee Sang-il χτίζει ένα πυκνό δράμα χαρακτήρων, όπου η τέχνη γίνεται ταυτόχρονα λύτρωση και φυλακή.

«Στην Αγκαλιά του Δέντρου» και «Χρήσιμα Φαντάσματα» – δύο διαφορετικοί κόσμοι εκτός Δύσης

Το ιρανικό «Στην Αγκαλιά του Δέντρου» κινείται σε πιο ήσυχους αλλά βαθιά συναισθηματικούς τόνους. Εστιάζει στη διάλυση μιας οικογένειας και κυρίως στο βλέμμα των παιδιών που προσπαθούν να κατανοήσουν έναν κόσμο που αλλάζει γύρω τους χωρίς να τους ρωτά. Η απλότητα της αφήγησης λειτουργεί σαν δύναμη, μετατρέποντας το προσωπικό δράμα σε καθολική εμπειρία.

Στον αντίποδα, τα ταϊλανδικά «Χρήσιμα Φαντάσματα» φέρνουν μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. Μαύρη σάτιρα, φανταστικά στοιχεία και κοινωνικό σχόλιο μπλέκονται σε μια ιστορία όπου το μεταφυσικό εισβάλλει στην καθημερινότητα με σχεδόν ειρωνικό τρόπο. Μια ηλεκτρική σκούπα, ένα φάντασμα και μια κοινωνία που δεν ξέρει πώς να αντιδράσει γίνονται η αφετηρία για ένα από τα πιο παράξενα φιλμ της εβδομάδας.

«Begyndelser» – Η εύθραυστη γεωμετρία μιας σχέσης

Το δανέζικο «Begyndelser» κοιτάζει πιο εσωτερικά την ανθρώπινη φθορά. Ένα ζευγάρι που βρίσκεται ήδη στο σημείο του χωρισμού αναγκάζεται να παραμείνει μαζί μετά από ένα απρόοπτο γεγονός. Εκεί, μέσα στην ακινησία, ξεδιπλώνονται όλα όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Η ταινία κινείται με χαμηλούς τόνους, δίνοντας χώρο στις παύσεις και στις μικρές κινήσεις που αποκαλύπτουν περισσότερα από τους διαλόγους. Είναι ένα δράμα για το πώς οι σχέσεις δεν τελειώνουν απότομα, αλλά διαλύονται σταδιακά, σχεδόν αθόρυβα.

«Enzo» – Η εφηβεία στο όριο της επιλογής

Το «Enzo» έρχεται να κλείσει τον κύκλο με μια ιστορία ενηλικίωσης που δεν φοβάται τα κοινωνικά και συναισθηματικά αδιέξοδα. Ένας έφηβος που απορρίπτει τις προσδοκίες της οικογένειάς του και επιλέγει μια πιο σκληρή, χειρωνακτική ζωή, έρχεται αντιμέτωπος με την ταυτότητά του, τις επιθυμίες του και τις σχέσεις που τον διαμορφώνουν.

Η ταινία κινείται σε γαλλικό ρεαλιστικό πλαίσιο, με φόντο το καλοκαιρινό φως, και εξερευνά την εφηβεία όχι ως ρομαντική φάση, αλλά ως περίοδο σύγκρουσης και εσωτερικής αναζήτησης.

«Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν»

Η «Μούμια» του Lee Cronin είναι μια αμερικανική ταινία τρόμου που έρχεται το 2026 από τον Ιρλανδό δημιουργό που έχει ήδη ξεχωρίσει στο είδος με το «Evil Dead Rise». Πρόκειται για ένα horror που στοχεύει κατευθείαν στους λάτρεις του έντονου τρόμου και της αγωνίας.

Η ιστορία ακολουθεί ένα ζευγάρι που έρχεται αντιμέτωπο με έναν εφιάλτη όταν η κόρη τους, η οποία είχε εξαφανιστεί πριν από οκτώ χρόνια, εμφανίζεται ξαφνικά μέσα σε μια αιγυπτιακή σαρκοφάγο, τυλιγμένη σαν μούμια. Η επιστροφή της φαίνεται σαν θαύμα επανένωσης, όμως πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό και απειλητικό.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Jack Reynor, Laia Costa, Natalie Grace και Veronica Falcón, σε ένα καστ που ενισχύει την ένταση και το ψυχολογικό βάθος της ιστορίας.

«Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων»

Το animation της εβδομάδας, σε γερμανοκαναδική παραγωγή του 2024, υπογράφεται από τους piet de riker, jens moller και jesper moller και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η ιστορία ακολουθεί την έφηβη elli, η οποία ανεβαίνει τυχαία σε ένα μυστηριώδες στοιχειωμένο τρένο και ξεκινά ένα απρόβλεπτο ταξίδι σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, γρίφους και εκπλήξεις. Καθώς προχωρά η περιπέτεια, η elli έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της και το περιβάλλον της, σε μια ταινία γεμάτη φαντασία και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, που προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

