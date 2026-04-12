Jenna Ortega: Αυτός είναι ο λόγος που ήθελε να παρατήσει την υποκριτική – Πώς άλλαξε γνώμη

Η Jenna Ortega, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νέας γενιάς του Χόλιγουντ, έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη σχετικά με την πορεία της στην υποκριτική. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι σκέφτηκε σοβαρά να εγκαταλείψει τον χώρο, λίγο πριν πάρει τον ρόλο της Ellie Alves στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, «You».

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισής της στο podcast «Big Bro» του Kid Cudi, όπου η Ortega μοιράστηκε τις δυσκολίες και τις σκέψεις που την οδήγησαν κοντά σε μια τόσο σημαντική απόφαση για την καριέρα της.

Η αποκάλυψη της ηθοποιού

Η Jenna Ortega εξήγησε πως, μετά το τέλος μιας παιδικής σειράς στην οποία συμμετείχε, βρέθηκε σε ένα κομβικό σημείο της ζωής της. «Δεν ήξερα τι άλλο θα έκανα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Πιο πρόσφατα, απλώς από περιέργεια και την επιθυμία για μια άλλη εμπειρία ζωής, το σκέφτηκα. Αλλά όταν ήμουν έφηβη, είχα τελειώσει μια παιδική εκπομπή και δεν ήξερα τι θα έκανα. Έπρεπε να αποδείξω τον εαυτό μου και να γνωρίσω όλους αυτούς τους νέους διευθυντές κάστινγκ που δεν με γνώριζαν».

Η πίεση να καθιερωθεί σε έναν απαιτητικό χώρο, σε συνδυασμό με την έναρξη του λυκείου, την έκανε να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να τα παρατήσει. «Ένιωθα ότι ήταν μια καλή στιγμή να το παρατήσω, αν επρόκειτο να το κάνω. Ξεκινούσα το λύκειο και ήταν ένα είδος «καλής πορείας». Το είχαμε συζητήσει για μερικούς μήνες με την ομάδα μου», πρόσθεσε η ηθοποιός, περιγράφοντας την περίοδο αβεβαιότητας που βίωνε. Όπως είχαμε γράψει, η Jenna Ortega έχει λάβει μέτρα για να προστατεύσει τον εαυτό της από τις πιέσεις του Χόλιγουντ.

Η σωτήρια εμφάνιση στο «You»

Η πορεία της Jenna Ortega άλλαξε δραματικά όταν εξασφάλισε τον ρόλο της Ellie Alves στη δεύτερη σεζόν της σειράς «You» το 2019. Ο χαρακτήρας της ήταν η γειτόνισσα του Joe Goldberg, του πρωταγωνιστή της σειράς που υποδύεται ο Penn Badgley.

«Και μετά, νομίζω ότι έκλεισα αυτή τη σειρά, το “You”, και μετά πήγα σε αυτό το πλατό και το λάτρεψα και πέρασα υπέροχα. Σκέφτηκα, ‘Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να φύγει’», δήλωσε η Ortega, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστική ήταν αυτή η εμπειρία για την απόφασή της να συνεχίσει την υποκριτική.

Η πορεία της Jenna Ortega

Η Jenna Ortega ξεκίνησε την καριέρα της σε παιδικές εκπομπές, όπως το «Richie Rich» του Netflix και το «Stuck in the Middle» της Disney. Μετά τον ρόλο της στο «You», η καριέρα της εκτοξεύτηκε, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως τα «X», «Scream VI», «Beetlejuice, Beetlejuice» και «Death of a Unicorn».

Σήμερα, είναι το κεντρικό πρόσωπο της βραβευμένης με Emmy σειράς του Netflix, «Wednesday», μια μεταφορά της «Οικογένειας Άνταμς», η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Η σειρά «Wednesday» διέλυσε τα ρεκόρ του Netflix και ετοιμάζεται για τον τρίτο της κύκλο.

